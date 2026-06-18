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اعلام جنگ رسمی کاتالان‌ها

شکایت بارسلونا از پرز به لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا

شکایت بارسلونا از پرز به لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا
کد خبر : 1801003
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باشگاه بارسلونا در واکنش به اقدام اخیر رئال مادرید در ارسال پرونده نگریرا به یوفا، رسماً از لالیگا، فدراسیون فوتبال و کمیته داوران اسپانیا خواست تا علیه فلورنتینو پرز اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، بلوگرانا با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نامه‌هایی به رؤسای لالیگا، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) و کمیته فنی داوران (CTA) ارسال کرده است تا علیه فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، اقدام کنند.

متن بیانیه تند باشگاه بارسلونا علیه مواضع فلورنتینو پرز

شکایت بارسلونا از پرز به لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا

در بیانیه منتشر شده از سوی مدافع عنوان قهرمانی لالیگا چنین آمده است:

«رافائل یوسته و آبل، رئیس باشگاه بارسلونا، امروز نامه‌ای رسمی به خاویر تباس، رئیس لالیگا؛ رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال سلطنتی اسپانیا (RFEF)؛ و فرانسیسکو سوتو، رئیس کمیته فنی داوران (CTA) در رابطه با اظهارات مطرح شده توسط فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در چندین سخنرانی عمومی در روزهای ۱۲ و ۱۳ مه ارسال کرده است.»

اشاره بارسلونا به صحبت‌هایی است که پرز ماه گذشته در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی جنجالی مطرح کرد و در آن کاتالان‌ها را متهم ساخت که با کمک داوران، چندین عنوان قهرمانی لالیگا را از آن‌ها «دزدیده‌اند».

«باشگاه بارسلونا بر این باور است که این اظهارات، علاوه بر کذب بودن، به شدت به آبرو و اعتبار رقابت‌های لیگ دسته اول و همچنین به کل جامعه داوری آسیب می‌زند و به شهرت و اعتبار فوتبال حرفه‌ای اسپانیا لطمه وارد می‌کند.»

شکایت بارسلونا از پرز به لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا

درخواست کاتالان‌ها برای برخورد قاطع مراجع فوتبال با رئیس رئال

بارسلونا که پیش از این فرآیند شکایت حقوقی علیه پرز و رئال مادرید را آغاز کرده است، به این حد بسنده نکرد و از مقامات مسئول خواست تا برای دفاع از سلامت رقابت‌ها دست به کار شوند.

«باشگاه از برگزارکنندگان مشترک مسابقات و داوران می‌خواهد که از اعتبار سازمان‌های خود دفاع کنند؛ همان‌طور که باشگاه اخیراً با ثبت دادخواست صلح و سازش این کار را انجام داد.»

«باشگاه از نهادهای دریافت‌کننده نامه می‌خواهد که در چارچوب صلاحیت‌های مربوطه خود، به سرعت اقدامات مناسب صنفی و قضایی را علیه آقای پرز اتخاذ کنند تا از شرف، نزاهت و اعتبار نهادهایی که نمایندگی می‌کنند و مسابقاتی که سازماندهی می‌نمایند، دفاع شود.»

اکنون باید منتظر ماند و دید که رئال مادرید چه واکنشی به این تحولات نشان خواهد داد و آیا لالیگا، فدراسیون فوتبال و کمیته داوران نیز وارد این معرکه خواهند شد یا خیر.

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