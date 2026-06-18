مسی پروژه تاریخی را کلید زد؛ کرنلا صاحب تیم زنان شد
باشگاه فوتبال کرنلا با مالکیت لیونل مسی، از راهاندازی نخستین تیم فوتبال زنان خود خبر داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فوتبال کرنلا با مدیریت جدید خود و تحت مالکیت لیونل مسی، رسماً از تشکیل تیم فوتبال زنان خبر داد؛ تصمیمی که در راستای توسعه ساختار ورزشی و گسترش فعالیتهای این باشگاه اتخاذ شده است.
در بیانیه رسمی باشگاه تأکید شده این اقدام بخشی از برنامه سرمایهگذاری جدید در حوزه ورزشی و مدیریتی است و از آن بهعنوان یک نقطه عطف مهم در تاریخ باشگاه یاد شده است؛ حرکتی که میتواند آغازگر دورهای تازه در مسیر حرفهایسازی کرنلا باشد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، تیم فوتبال زنان کرنلا از فصل آینده در رقابتهای دسته دوم فوتبال کاتالونیا به میدان خواهد رفت. هدف اصلی این پروژه، ایجاد یک ساختار پایدار، حرفهای و قابل رشد در فوتبال زنان عنوان شده است.
همچنین اعلام شده است که ادو د گراندی بهعنوان سرمربی تیم انتخاب شده و دیوید لوپز و تونی مجید نیز در کادر فنی بهعنوان دستیار فعالیت خواهند کرد. کارلا رودریگز نیز مسئولیت نمایندگی تیم را بر عهده دارد.
مدیران باشگاه تأکید کردهاند این پروژه با چشماندازی روشن و برنامهریزی دقیق آغاز شده و در ادامه مسیر، توسعه ساختار مدرن و رقابتی باشگاه در اولویت قرار خواهد داشت؛ مسیری که همراستا با اهداف مالکیت جدید دنبال میشود.