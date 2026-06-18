خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نگرانی امنیتی پس از تیراندازی نزدیک هتل تیم ساحل عاج در آمریکا

نگرانی امنیتی پس از تیراندازی نزدیک هتل تیم ساحل عاج در آمریکا
کد خبر : 1801000
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع تیراندازی در نزدیکی محل اقامت تیم ملی ساحل عاج در ویلمینگتون آمریکا، نگرانی‌هایی درباره شرایط امنیتی این تیم پس از آغاز رقابت‌های جام جهانی به وجود آمده است؛ هرچند مسئولان اعلام کرده‌اند این حادثه تأثیری بر برنامه‌های تیم نداشته است.

به گزارش ایلنا،  صبح امروز تیراندازی در نزدیکی هتل محل اقامت تیم ملی ساحل عاج در شهر ویلمینگتون واقع در ایالت کارولینای شمالی آمریکا رخ داده است؛ حادثه‌ای که تنها چند دقیقه با محل استقرار کاروان این تیم فاصله داشته و باعث ایجاد نگرانی اولیه در میان اعضای تیم شد.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این حادثه هیچ‌گونه اختلالی در روند آماده‌سازی و برنامه‌های روزانه تیم ایجاد نکرده و شرایط اقامت بازیکنان طبق روال از پیش تعیین‌شده ادامه یافته است.

فدراسیون فوتبال ساحل عاج در واکنش به این اتفاق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ آسیبی متوجه اعضای تیم نشده و تمامی برنامه‌های تمرینی و اقامتی طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که ساحل عاج در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد تیم ملی اکوادور عبور کند و در حال حاضر در جایگاه دوم گروه E قرار دارد.

بر اساس برنامه مسابقات، نماینده آفریقا باید در دیدار بعدی خود روز شنبه به مصاف تیم ملی آلمان برود؛ دیداری که از حساسیت بالایی در تعیین وضعیت این گروه برخوردار است.

در پایان گزارش آمده است که بازیکنان ساحل عاج پس از پیروزی اخیر خود جشن کوتاهی در رختکن برگزار کرده‌اند و اکنون تمرکز تیم بر آماده‌سازی برای بازی آینده قرار گرفته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی