نگرانی امنیتی پس از تیراندازی نزدیک هتل تیم ساحل عاج در آمریکا
در پی وقوع تیراندازی در نزدیکی محل اقامت تیم ملی ساحل عاج در ویلمینگتون آمریکا، نگرانیهایی درباره شرایط امنیتی این تیم پس از آغاز رقابتهای جام جهانی به وجود آمده است؛ هرچند مسئولان اعلام کردهاند این حادثه تأثیری بر برنامههای تیم نداشته است.
به گزارش ایلنا، صبح امروز تیراندازی در نزدیکی هتل محل اقامت تیم ملی ساحل عاج در شهر ویلمینگتون واقع در ایالت کارولینای شمالی آمریکا رخ داده است؛ حادثهای که تنها چند دقیقه با محل استقرار کاروان این تیم فاصله داشته و باعث ایجاد نگرانی اولیه در میان اعضای تیم شد.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که این حادثه هیچگونه اختلالی در روند آمادهسازی و برنامههای روزانه تیم ایجاد نکرده و شرایط اقامت بازیکنان طبق روال از پیش تعیینشده ادامه یافته است.
فدراسیون فوتبال ساحل عاج در واکنش به این اتفاق با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هیچ آسیبی متوجه اعضای تیم نشده و تمامی برنامههای تمرینی و اقامتی طبق برنامه ادامه خواهد یافت.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که ساحل عاج در نخستین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد تیم ملی اکوادور عبور کند و در حال حاضر در جایگاه دوم گروه E قرار دارد.
بر اساس برنامه مسابقات، نماینده آفریقا باید در دیدار بعدی خود روز شنبه به مصاف تیم ملی آلمان برود؛ دیداری که از حساسیت بالایی در تعیین وضعیت این گروه برخوردار است.
در پایان گزارش آمده است که بازیکنان ساحل عاج پس از پیروزی اخیر خود جشن کوتاهی در رختکن برگزار کردهاند و اکنون تمرکز تیم بر آمادهسازی برای بازی آینده قرار گرفته است.