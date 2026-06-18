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پیشنهاد ۳۴ میلیون پوندی لیورپول برای خرید ستاره اسپانیایی

پیشنهاد ۳۴ میلیون پوندی لیورپول برای خرید ستاره اسپانیایی
کد خبر : 1800999
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باشگاه لیورپول با ارائه پیشنهادی به ارزش ۳۴.۶ میلیون پوند برای جذب ویکتور مونوئز وینگر جوان اوساسونا، به شکل ناگهانی وارد رقابت نقل‌وانتقالاتی شده و روند مذاکرات نیوکاسل یونایتد را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایلنا،  باشگاه لیورپول با یک اقدام غیرمنتظره در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی، برای جذب ویکتور مونوئز وارد عمل شده و با ارائه پیشنهادی رسمی، تلاش‌های نیوکاسل یونایتد برای نهایی کردن این انتقال را با چالش جدی مواجه کرده است.

در حالی که مذاکرات نیوکاسل با اوساسونا به دلیل طولانی شدن روند توافق در آستانه بن‌بست قرار گرفته بود، لیورپول با سرعت عمل بیشتر توانسته در زمینه شرایط شخصی قرارداد با این بازیکن به توافق اولیه برسد. طبق گزارش‌ها، بخشی از مبلغ این انتقال نیز به رئال مادرید تعلق خواهد گرفت.

قرارداد این وینگر اسپانیایی با لیورپول تا سال ۲۰۳۲ تنظیم شده و انتظار می‌رود در صورت نهایی شدن مراحل اداری، این انتقال طی روزهای آینده به‌صورت رسمی اعلام شود. پیش از این، باشگاه‌های بایر لورکوزن و آاس رم نیز وضعیت این بازیکن را زیر نظر داشتند، اما نیوکاسل امیدوار بود زودتر به توافق نهایی برسد.

از سوی دیگر، لیورپول فعالیت خود را تنها به این انتقال محدود نکرده و در حال بررسی شرایط جذب یان دیوماند از آر‌بی لایپزیگ با مبلغی حدود ۸۵ میلیون پوند است. این در حالی است که رقابت با پاری سن ژرمن نیز برای جذب این بازیکن ادامه دارد.

در پایان گزارش آمده است که مونوئز در حال حاضر همراه با تیم ملی اسپانیا در رقابت‌های بین‌المللی حضور دارد و عملکرد او همچنان تحت نظر باشگاه‌های بزرگ اروپایی قرار گرفته است.

 

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