شوک مصدومیت به اردوی سهشیرها
دکلان رایس پرده از یک آسیبدیدگی کهنه برداشت
دکلان رایس، هافبک کلیدی تیم ملی انگلستان، پس از تعویض شدن و لنگ زدن در جریان پیروزی مقابل کرواسی، جزئیاتی از یک مصدومیت طولانیمدت و کهنه را فاش کرد.
به گزارش ایلنا، دکلان رایس تایید کرده است که پس از لنگ زدن در جریان پیروزی چهارشنبه شب مقابل کرواسی، برای دیدار با غنا در دومین بازی انگلستان در جام جهانی در دسترس خواهد بود. شاگردان توماس توخل در تیم ملی انگلستان شروع فوقالعادهای در جام جهانی داشتند تا به شش دهه ناکامی پایان دهند و در این میان هری کین موفق شد در جریان برتری ۴ بر ۲ دبل کند.
جو جشن و شادی پس از بازی با دیدن رایس که در دقیقه ۷۲ با لنگ زدن زمین مسابقه را ترک کرد، کمی تلخ شد. ستاره آرسنال در خط هافبک در کنار الیوت اندرسون بازی را آغاز کرد و با عملکرد درخشان خود و ارسال پاس گل دوم کین در این مسابقه، تاثیرگذار ظاهر شد. او در 20 دقیقه پایانی بازی جای خود را به مورگان راجرز داد، اما در هنگام بازگشت به نیمکت به نظر میرسید که به راحتی حرکت نمیکند.
گزارشگران شبکه آیتیوی اعلام کردند که او پس از خروج از زمین لنگ میزده است، اما او در مصاحبه پس از بازی خود گفت که مشکلش چیزی بیشتر از یک درد جزئی نیست.
«همه چیز خوب است، مثل طلا عالی هستم. این دقیقاً همان چیزی است که احتمالاً در نیمفصل دوم در آرسنال با آن مدارا میکردم، دردهای عصبی کوچکی در اینجا و آنجا. اما بله، من کاملاً خوبم، حالم کاملاً خوب است، این فقط یک اقدام پیشگیرانه بود و من دوباره در بازی مقابل غنا در زمین خواهم بود.» نگرانهایی نیز درباره وضعیت مارکوس رشفورد وجود داشت، چرا که او در اواخر بازی همسترینگ خود را گرفته بود، اما توخل تایید کرد که هیچ نگرانی بزرگی بابت مصدومیت وجود ندارد. «باید ببینیم، امیدوارم آنها خوب باشند، زیرا من در شرایط عادی هرگز دکلان را تعویض نمیکنم، اما نمیخواستم هیچ ریسکی انجام دهم.»