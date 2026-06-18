واکنش رونالدو به کابوس تساوی مقابل کنگو
اسطوره عصبانی پشت همتیمیهایش درآمد
کریستیانو رونالدو پس از تساوی ناامیدکننده ۱-۱ پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در گام نخست جام جهانی ۲۰۲۶، با وجود ترک عصبانی زمین، به دفاع از همتیمیهایش پرداخت و خواستار حفظ روحیه تیم برای بازیهای بعدی شد.
به گزارش ایلنا، در پی یک تساوی ناامیدکننده در هیوستون، رونالدو در حالی که بیرون از ورزشگاه مشغول امضا دادن به هواداران بود، با شبکه اسپورت تیوی گفتگو کرد. پرتغال برای درهمشکستن خط دفاعی مستحکم این تیم آفریقایی به در بسته خورد و پس از اینکه یوآن ویسا گل زودهنگام آنها را خنثی کرد، به تساوی ۱-۱ رضایت داد. با وجود اینکه مهاجم کهنهکار در زمان به صدا درآمدن سوت پایان بازی به شدت برافروخته به نظر میرسید و مستقیماً راهی رختکن شد، اما از تلاش تیمی دفاع کرد.
وقتی از او سوال شد که تیم چه چیزی کم داشت، او ارزیابی صریحی از این تقابل ارائه داد. «چه چیزی کم بود؟ هیچ چیز کم نبود، این فوتبال است. پرتغال میتوانست برنده شود، اما ممکن بود ببازد. بازی میتوانست به هر سمتی برود.» او با این جملات از مقصر دانستن همتیمیهایش پس از یک ۹۰ دقیقه سخت خودداری کرد.
تداوم طلسم گلزنی کریس در روز ثبت یک رکورد تاریخی دیگر
مهاجم النصر بعد از ظهر چهارشنبه با انتشار پستی در رسانههای اجتماعی، بار دیگر با هواداران صحبت کرد. او با پذیرش از دست رفتن دو امتیاز حساس، پیامی انگیزشی فرستاد تا روحیه تیمی در داخل اردوگاه حفظ شود. «این آن شروعی نبود که ما میخواستیم، اما این ماجرا هنوز خیلی تا تمام شدن فاصله دارد.» او در کانالهای رسمی خود این جمله را نوشت و در ادامه خواستار «سر بالا گرفتن و تمرکز روی بازی بعدی» شد. این بازیکن ۴۱ ساله چند موقعیت واضح را مقابل پلنگها از دست داد تا مأموریت گلزنی او در تورنمنتهای بزرگ بینالمللی به ۱۰ بازی متوالی بدون گل تمدید شود. با این حال، پا گذاشتن به زمین مسابقه او را به مسنترین بازیکن تاریخ کشورش تبدیل کرد و از پپه، مدافع سابق که از روی سکوها بازی را تماشا میکرد، پیشی گرفت.
تعقیب تاریخ در کنار لیونل مسی و چشمانداز صعود
فوقستاره پرتغالی با حضور در این رقابتها، با رکورد لیونل مسی به عنوان رکورددار بیشترین حضور در ادوار جام جهانی مساوی کرد و اکنون هر دو اسطوره در شش دوره مختلف سابقه بازی دارند. علاوه بر این، او به دومین بازیکن پیر غیردروازهبان در تاریخ این مسابقات معتبر تبدیل شد. او اکنون تنها پشت سر روژه میلا، مهاجم نمادین کامرون قرار دارد که در سال ۱۹۹۴ (که از قضا آن دوره نیز در ایالات متحده برگزار شد) رکورد جادویی ۴۲ سال و ۳۹ روز را ثبت کرد. علیرغم این دستاوردهای بزرگ انفرادی، کاپیتان از نتیجه تیمی به وضوح شاکی بود؛ چرا که میداند تیمش اگر میخواهد تنها جام بزرگ باقیمانده در کلکسیون افتخاراتش را فتح کند، باید به سرعت پیشرفت کند.
پرتغال زمان کمی برای غرق شدن در حسرت ناکامی بازی اول دارد و باید خود را برای کسب اولین پیروزی در گروه K آماده کند. روبرتو مارتینز و شاگردانش اکنون تمرکز کامل خود را روی تقابل بعدی با ازبکستان میگذارند. آنها پس از آن نبرد حساس، مرحله گروهی خود را با یک بازی سخت برابر کلمبیا به پایان خواهند رساند تا تکلیف صعودشان به دور حذفی مشخص شود.