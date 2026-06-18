آتشبازی سهشیرها در گام نخست
درخشش بلینگام و دبل کین، توخل را به جام جهانی امیدوار کرد
تیم ملی انگلستان جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی پرگل ۴ بر ۲ مقابل کرواسی آغاز کرد تا درخشش جود بلینگام و دبل هری کین، ضعفهای خط دفاعی تیم توخل را پشت برتری هجومیشان پنهان کند.
به گزارش ایلنا، انگلستان شروعی ایدهآل را تجربه کرد؛ جایی که در پی خطای لوکا مودریچ روی نونی مادوئکه، یک ضربه پنالتی برای آنها به دست آمد. هرچند شوت اولیه هری کین توسط دومینیک لیواکوویچ مهار شد، اما داور دستور به تکرار ضربه داد و مهاجم بایرن مونیخ در دومین فرصت خود هیچ اشتباهی مرتکب نشد.
سهشیرها پس از آن جریان بازی را تا حد زیادی در دست گرفتند، اما بدون اینکه موقعیتهای واضحی خلق کنند، چوب عدم روان بودن بازی خود را خوردند؛ مارتین باتورینا با شوت پرقدرت خود از فاصله ۲۰ یاردی، جوردن پیکفورد را مغلوب کرد و توپ را به گوشه بالایی دروازه فرستاد. با این حال، تساوی کرواسی تنها شش دقیقه دوام آورد، چرا که کین با ضربه سر روی کرنر دکلان رایس، برتری را دوباره به اردوی انگلستان بازگرداند.
شاگردان زلاتکو دالیچ قصد تسلیم شدن نداشتند و پتار موسا با یک ضربه والی کنترلشده در آخرین ثانیههای نیمه اول، بازی را به تساوی کشاند. اما آنها تنها دو دقیقه پس از شروع نیمه دوم دوباره عقب افتادند؛ زمانی که بلینگام با فرار روی پاس الیوت اندرسون، به داخل محوطه جریمه نفوذ کرد و توپ را از کنار لیواکوویچ به گوشه پایینی دروازه فرستاد.
هر آنچه توخل در بین دو نیمه به بازیکنانش گفت، قطعاً کارساز بود؛ چرا که هر دو بازیکن یعنی بلینگام و رایس با شوتهای خود دستهای لیواکوویچ را به لرزه درآوردند و نیکو اورایلی نیز پس از روی آوردن به یک ضربه کرنر، توپ را با سر به بیرون فرستاد. مدافع چپ منچسترسیتی سپس موقعیت سرزنی دیگری به دست آورد که لیواکوویچ موفق به مهار آن شد و در برگشت نیز توانست ضربه آنتونی گوردون را ریباند کند.
کین نفر بعدی بود که توسط دروازهبان آماده کرواسی ناکام ماند. در آن سوی میدان، پیکفورد با واکنشهای خوب خود شوت ماریو پاشالیچ را دور کرد. در نهایت، این مارکوس رشفورد بود که کار را تمام کرد و پس از دریافت پاس از دیگر بازیکن تعویضی یعنی بوکایو ساکا، با یک شوت کاتدار توپ را به گوشه پایینی دروازه فرستاد تا پیروزی سهشیرها قطعی شود.
نمرات بازیکنان انگلستان
دروازهبان و خط دفاعی
جوردن پیکفورد (5/10):
او احساس خواهد کرد که میتوانست روی گل باتورینا عملکرد بهتری داشته باشد، چرا که مسیر توپ را تا حدی تشخیص داد، اما با یک مهار خوب مقابل پاشالیچ این اشتباه را جبران کرد. بازیسازی و پخش توپ او در این مسابقه نوسان داشت.
ریس جیمز (5/10):
چند ارسال خوب روی دروازه انجام داد، اما در یکسوم هجومی تاثیرگذاری چندانی نداشت. در فاز دفاعی عملکرد قابل قبولی ارائه داد، هرچند روی گل دوم کرواسی جا ماند و تنها سایه بازیکن حریف را تعقیب کرد.
ازری کونسا (5/10):
کاملاً راحت و مسلط به نظر نمیرسید و در جریان شکلگیری گل موسا، روی پاس پاشالیچ جا ماند. او احتمالاً برای حفظ جایگاه خود در ترکیب اصلی با چالش روبرو خواهد شد.
جان استونز (5/10):
مدافع منچسترسیتی که به شکلی غافلگیرکننده در سمت چپ زوج خط دفاعی قرار گرفته بود، گاهی اوقات در حفظ و مالکیت توپ با مشکل مواجه شد و پیش از ضربه نهایی باتورینا، خیلی راحت دریبل خورد. این آن عملکردی نبود که انگلستان از مدافع باذکاوت و باانگیزه خود انتظار داشت.
نیکو اورایلی (4/10):
در برخی لحظات تحت تاثیر جو سنگین مسابقه قرار گرفت و توپ را در مناطق خطرناکی لو داد. او دو موقعیت خوب را با ضربات سر روی ارسالیهای کرنر هدر داد، هرچند ضربه دوم او با مهار خوب لیواکوویچ همراه شد.
خط هافبک
الیوت اندرسون (6/10):
گاهی اوقات در میانه میدان تحت فشار قرار گرفت، اما در حفظ مالکیت توپ عالی عمل کرد. پاس تماشایی و قطری او به بلینگام رسید تا انگلستان را با نتیجه ۳ بر ۲ پیش بیندازد.
دکلان رایس (7/10):
ارسال دقیق او روی ضربه ایستگاهی منجر به گل دوم کین شد و او میتوانست در نیمه دوم چند پاس گل دیگر نیز برای اورایلی ثبت کند. با پیشروی مسابقه، تاثیرگذاری او بیشتر شد و به همین دلیل تعویض او پس از وقفه خنککننده نیمه دوم کمی عجیب به نظر میرسید.
جود بلینگام (8/10):
او در میانه زمین جنگنده ظاهر شد و تکلهای موفق زیادی را به ثبت رساند، هرچند از اینکه توپ را در مسیر شکلگیری گل باتورینا لو داد، ناامید خواهد شد. او چند حرکت تکنیکی و دریبلهای ریز انجام داد و اگرچه همیشه بهترین گزینه را انتخاب نمیکرد، اما در اوایل نیمه دوم گل ارزشمندی را به ثمر رساند.
خط حمله
نونی مادوئکه (8/10):
او با هوشمندی به درون محوطه رفت و پنالتی را گرفت و به ویژه در نیمه اول، خطرناکترین عنصر تهاجمی انگلستان در جریان بازی بود. او با دریبلهای مستقیم خود گواردیول را به دردسر انداخت و ارسالهایش به درون محوطه جریمه خطرساز بود.
هری کین (8/10):
او از مهار پنالتی اولیهاش قسر در رفت و ضربه سر چکشی و پرقدرت او غیرقابل مهار بود. کین در زمانهایی که به عقب برمیگشت تا در بازیسازی شرکت کند همیشه موفق نبود، اما در مجموع عملکرد بدون نقصی ارائه داد.
آنتونی گوردون (5/10):
او به طور مداوم و بیامان حریف را پرس کرد اما زمانی که مالکیت توپ را در اختیار میگرفت، کار خاصی پیش نمیبرد. او در نیمه دوم جای خود را به رشفورد داد.
بازیکنان تعویضی و سرمربی
مورگان راجرز (6/10):
پس از جانشینی به جای رایس، چند نفوذ و دریبل خطرناک را به نمایش گذاشت.
مارکوس رشفورد (7/10):
پایان دقیق و شوت بینقص او، پیروزی را برای سهشیرها به ارمغان آورد.
بوکایو ساکا (7/10):
در شروع حرکت فوقالعاده عمل کرد و سپس پاس گل چهارم را برای رشفورد مهیا ساخت.
جد اسپنس (6/10):
بلافاصله پس از حضور در زمین به جای بلینگام، تا آستانه گلزنی پیش رفت.
مارک گوهی (بدون نمره):
در دقایق پایانی مسابقه به جای استونز وارد زمین شد.
توماس توخل (7/10):
او ممکن است برای انتخاب عناصر خط دفاعی خود نیاز به بازنگری در برنامهها داشته باشد، اما دستورات تاکتیکی او در بین دو نیمه، نقشی حیاتی در تعیین مسیر مسابقه ایفا کرد و تعویضهای او نیز پس از جا افتادن در زمین کاملاً موفقیتآمیز بودند.
منبع: گل