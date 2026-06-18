ایران در رتبه هفدهم جدول کلی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت (جدول)

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین دیدار خود برابر نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند تا با یک امتیاز، دور نخست رقابت‌ها را به پایان برسانند. با احتساب نتایج تمامی مسابقات برگزارشده در دور اول، ایران در رتبه هفدهم جدول کلی ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی قرار گرفته است.

این رتبه‌بندی بر اساس امتیاز، تفاضل گل و تعداد گل‌های زده محاسبه شده و صرفاً تصویری از وضعیت تیم‌ها پس از پایان نخستین مسابقه آنها ارائه می‌دهد. بر همین اساس، برخی تیم‌های مطرح که مسابقه نخست خود را واگذار کرده‌اند، در رتبه‌هایی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند؛ از جمله کرواسی که پس از شکست برابر انگلیس در جایگاه چهل‌ویکم قرار دارد.

در فرمت جدید جام جهانی ۲۰۲۶، ۱۲ تیم صدرنشین گروه‌ها و ۱۲ تیم دوم به طور مستقیم راهی مرحله حذفی خواهند شد. همچنین هشت تیم برترِ رده سوم نیز جواز حضور در مرحله بعد را به دست می‌آورند. به همین دلیل، حتی تیم‌هایی که در پایان دور نخست موفق به کسب پیروزی نشده‌اند نیز همچنان شانس مناسبی برای صعود خواهند داشت.

ایران در دو دیدار آینده خود باید برابر بلژیک و مصر به میدان برود؛ دو مسابقه‌ای که نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این تیم خواهند داشت. کسب پیروزی در یکی از این دو بازی یا حتی جمع‌آوری امتیازات لازم از هر دو مسابقه می‌تواند شانس صعود شاگردان قلعه‌نویی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

البته قرار گرفتن در رتبه هفدهم جدول کلی پس از دور نخست، به معنای برتری ایران نسبت به تمامی تیم‌های پایین‌تر یا تضمین صعود این تیم نیست؛ چرا که هنوز دو مسابقه دیگر در مرحله گروهی باقی مانده و شرایط جدول در تمامی گروه‌ها می‌تواند دستخوش تغییر شود.

تیم‌های سوم گروه‌ها در پایان مرحله مقدماتی بر اساس معیارهای زیر رتبه‌بندی خواهند شد:

۱- امتیاز

۲- تفاضل گل

۳- تعداد گل‌های زده

۴- امتیاز بازی جوانمردانه

۵- رتبه‌بندی جهانی فیفا

با این شرایط، تیم ملی ایران همچنان شانس مناسبی برای حضور در جمع ۳۲ تیم مرحله حذفی در اختیار دارد، اما سرنوشت صعود شاگردان امیر قلعه‌نویی بیش از هر چیز به نتایج دو دیدار آینده برابر بلژیک و مصر گره خورده است.

در نهایت باید گفت که شرایط تیم ملی ایران برای صعود طی این گزارش کاملا خوشبینانه عنوان شده است و برای اینکه ایران بدون تکیه بر یک امتیازی که شاید اکنون هیچ ارزشی با توجه به شرایط دیگر گروه‌ها برای این تیم ندارد، باید به صورت قطعی چشم به کسب امتیاز طی دو بازی آتی خود باشد.

کسب دو امتیاز طی دو بازی بعدی شانس تا حد کمی برای صعود نصیب تیم ملی ایران می‌کند و کسب سه امتیاز از دو بازی باقی مانده و چهار امتیازی شدن، صعود قطعی شاگردان امیر قلعه نویی را حتی با احتمال حضور در رده دوم شکل خواهد داد.

پس باید اینطور گفت: بعد از مساوی مقابل نیوزیلند در بازی اول: «امیر قلعه نویی و تیمش هنوز حذف نشده؛ فقط حق اشتباهات بعدی خودش را پیش‌خور کرده.»



به نظر شما ایران با توجه به دو تقابل باقیمانده خود مقابل مصر و بلژیک شانس صعود دارد یا این حسرت ادامه خواهد داشت؟

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