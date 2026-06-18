روایت تلخ ستاره زئیر از جام جهانی ۱۹۷۴/ خیلی از نفرات تیم مردهاند
همزمان با بازگشت تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو به جام جهانی پس از بیش از نیم قرن، یکی از بازماندگان نسل تاریخی زئیر در جام جهانی ۱۹۷۴، از پشتپرده حضور این تیم در آلمان و اتفاقات کمتر شنیدهشده آن دوران سخن گفت.
به گزارش ایلنا، ادلارد مایانگا ماکو، بازیکن سابق زئیر، در گفتوگویی به مرور خاطرات نخستین حضور یک تیم از آفریقای سیاهپوست در جام جهانی پرداخت؛ حضوری که اگرچه به یک دستاورد تاریخی تبدیل شد، اما به گفته او با مشکلات مالی، فشارهای سیاسی و اتفاقات عجیب بسیاری همراه بود.
ماکو با اشاره به مسیر دشوار صعود زئیر به جام جهانی توضیح داد که موفقیت تیم ملی شور و هیجان گستردهای در کشور ایجاد کرده بود و حمایتهای حکومت وقت نیز افزایش یافته بود. او یادآور شد که بازیکنان پس از قطعی شدن صعود، مورد توجه ویژه مقامات قرار گرفتند و فضای متفاوتی را تجربه کردند.
این بازیکن سابق همچنین از شرایط دشوار مالی اعضای تیم پرده برداشت و گفت اکثر بازیکنان در آن دوران درآمد مشخصی از فوتبال نداشتند و امیدوار بودند با حضور در جام جهانی، پاداشهای وعدهدادهشده بخشی از مشکلات زندگی آنها را حل کند. با این حال، به گفته او بسیاری از این وعدهها هرگز عملی نشد.
ماکو در ادامه به اتفاقات رخداده در جریان مسابقات اشاره کرد و مدعی شد که مشکلات مالی و نارضایتی بازیکنان، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد تیم در آلمان گذاشت. او معتقد است شرایط روحی نامناسب و بیثباتی موجود در اردو، زئیر را از ارائه تواناییهای واقعی خود بازداشت.
ستاره سابق زئیر همچنین درباره روزهای پس از پایان مسابقات گفت که بازیکنان با نگرانی و اضطراب به کشور بازگشتند. به گفته او، فضای سیاسی حاکم بر کشور باعث شده بود اعضای تیم نسبت به واکنش مقامات پس از نتایج ضعیف خود نگران باشند.
ماکو در بخش پایانی صحبتهایش با ابراز تأسف از سرنوشت برخی همتیمیهای سابق خود، تأکید کرد بسیاری از اعضای آن نسل تاریخی در سالهای بعد با مشکلات معیشتی مواجه شدند. او همچنین اعتراف کرد که هنوز حسرت برخی فرصتهای از دست رفته در جام جهانی ۱۹۷۴ را با خود حمل میکند و آن خاطرات همچنان در ذهنش زنده است.