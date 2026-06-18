لورنزو: پیروزی مقابل ازبکستان آسان نبود؛ آنها تیمی منظم و باکیفیت هستند

به گزارش ایلنا، تیم ملی کلمبیا در دیداری از گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد ازبکستان را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد. در این مسابقه، لوئیس دیاز یکی از بهترین بازیکنان میدان بود و نقش مهمی در کسب سه امتیاز نخست تیمش ایفا کرد.

نستور لورنزو پس از پایان مسابقه گفت: «می‌دانستیم بازی دشواری در پیش داریم. ازبکستان تیمی سازمان‌یافته است که ساختار تاکتیکی مشخصی دارد و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد. به همین دلیل هرگز این مسابقه را ساده تصور نکردیم.»

سرمربی آرژانتینی کلمبیا با تمجید از واکنش تیمش پس از گل تساوی ازبکستان افزود: «نکته مثبت این بود که بازیکنان ما آرامش خود را حفظ کردند. بعد از دریافت گل، تمرکزمان را از دست ندادیم و توانستیم خیلی سریع دوباره کنترل بازی را در اختیار بگیریم.»

لورنزو همچنین از نمایش ستاره‌های تیمش به ویژه لوئیس دیاز رضایت داشت و تأکید کرد که کلمبیا برای رسیدن به مراحل بالاتر مسابقات باید همین روند را ادامه دهد. او در پایان خاطرنشان کرد که کسب سه امتیاز در بازی نخست اهمیت زیادی دارد، اما هنوز راه طولانی تا تحقق اهداف کلمبیا در جام جهانی باقی مانده است.

کلمبیا با این پیروزی در صدر گروه K قرار گرفت و در دیدار بعدی خود به مصاف تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت.

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