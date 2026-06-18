به گزارش ایلنا، تیم ملی غنا در یکی از دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی با نتیجه یک بر صفر از سد پاناما گذشت تا شاگردان کی‌روش سه امتیاز ارزشمند کسب کنند. این پیروزی برای سرمربی پرتغالی غنا اهمیت دوچندانی داشت، چرا که او در سن ۷۳ سال و ۱۰۸ روز موفق شد رکورد جدیدی در تاریخ جام جهانی به ثبت برساند.

پیش از این، رکورد پیرترین سرمربی برنده جام جهانی در اختیار اتو رهه‌گل، سرمربی آلمانی تیم ملی یونان بود که در جام جهانی ۲۰۱۰ و در سن ۷۲ سال و ۳۱۷ روزگی به این عنوان دست یافته بود.

نکته قابل توجه اینکه جام جهانی ۲۰۲۶ میزبان چند سرمربی باتجربه و مسن دیگر نیز هست، اما هیچ‌یک از آن‌ها نتوانسته‌اند در نخستین مسابقه خود به پیروزی برسند. با این حال، کی‌روش توانست با غلبه بر پاناما نام خود را در صدر این فهرست تاریخی قرار دهد.

دیدار غنا و پاناما تا دقایق پایانی با رقابتی نزدیک دنبال شد و تک‌گل تعیین‌کننده مسابقه در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم به ثمر رسید. پاناما در لحظات پایانی برای جبران نتیجه حتی دروازه‌بان خود را نیز به محوطه جریمه حریف فرستاد، اما تلاش این تیم ثمری نداشت.

کی‌روش که پنجمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، پیش از این هدایت تیم‌های ملی پرتغال و ایران را در این رقابت‌ها بر عهده داشته است. سرمربی پرتغالی دو ماه پیش هدایت غنا را پذیرفت و حالا در نخستین تورنمنت بزرگ خود با این تیم، علاوه بر کسب یک پیروزی مهم، رکوردی تاریخی را نیز به نام خود ثبت کرده است.

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