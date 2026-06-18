کاناوارو: با وجود شکست، از عملکرد بازیکنانم راضی هستم

به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان در نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی مقابل کلمبیا قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب شد. شاگردان فابیو کاناوارو پس از دریافت گل نخست، در نیمه دوم با گل عباس‌بیک فیض‌الله‌یف بازی را به تساوی کشاندند اما در ادامه دو گل دیگر دریافت کردند.

فابیو کاناوارو، سرمربی ازبکستان، در پایان مسابقه با اشاره به عملکرد تیمش گفت بازیکنانش با شجاعت و نظم تاکتیکی بازی کردند و توانستند در مقاطعی کلمبیا را تحت فشار قرار دهند. او همچنین گل تساوی تیمش را نتیجه تلاش و شخصیت بازیکنان دانست و تأکید کرد که این مسابقه نشان داد ازبکستان توانایی رقابت در بالاترین سطح فوتبال جهان را دارد.

سرمربی ایتالیایی ازبکستان افزود که تیمش نباید بیش از حد روی نتیجه تمرکز کند، بلکه باید از تجربه نخستین حضور در جام جهانی درس بگیرد و برای دیدارهای آینده آماده شود. کاناوارو ابراز امیدواری کرد شاگردانش در بازی بعدی برابر پرتغال عملکرد بهتری ارائه دهند و برای صعود از گروه شانس خود را حفظ کنند.

ازبکستان در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های کلمبیا، پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو همگروه است و در دیدار بعدی خود به مصاف پرتغال خواهد رفت.

انتهای پیام/