جدول گروه K پس از پایان هفته اول؛ کلمبیا صدر را قبضه کرد/ پرتغال در آغاز جام متوقف شد

به گزارش ایلنا، در پایان نخستین مسابقات گروه K جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی کلمبیا با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل ازبکستان صدرنشین شد و گام بلندی برای صعود برداشت. در دیگر دیدار این گروه، پرتغال برابر جمهوری دموکراتیک کنگو به تساوی ۱-۱ رضایت داد تا رونالدو و یارانش کار را با یک امتیاز آغاز کنند.

جدول گروه K

1- کلمبیا 3

2- کنگو 1

3- پرتغال 1

4- ازبکستان 0

بر اساس تفاضل گل، کنگو بالاتر از پرتغال قرار گرفته و ازبکستان نیز پس از شکست مقابل کلمبیا در قعر جدول ایستاده است.

نتایج دور نخست

کلمبیا ۳ - ۱ ازبکستان

پرتغال ۱ - ۱ جمهوری دموکراتیک کنگو

مسابقات بعدی گروه K

پرتغال – ازبکستان (۲۳ ژوئن)

کلمبیا – جمهوری دموکراتیک کنگو (۲۳ ژوئن)

با توجه به تساوی پرتغال در بازی نخست، دیدار برابر ازبکستان برای شاگردان پرتغال اهمیت حیاتی دارد و هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی می‌تواند وضعیت این تیم را در مسیر صعود پیچیده کند. از سوی دیگر، کلمبیا در صورت کسب سه امتیاز مقابل کنگو می‌تواند صعود خود به مرحله حذفی را تا حد زیادی قطعی کند.

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