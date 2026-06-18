حمله تیری آنری به رونالدو؛ پرتغال به گل نیاز دارد، نه قهرمانبازی
ساعاتی پس از نمایش خیرهکننده لیونل مسی که همه را تحت تأثیر قرار داد، کریستیانو رونالدو با عملکرد ضعیف خود در تساوی ناامیدکننده پرتغال برابر جمهوری دموکراتیک کنگو (۱-۱) به رقابتها لطمه زد.
به گزارش ایلنا، بازیکن تیم النصر که به عنوان بازیکن اصلی در این دیدار به میدان رفت، نتوانست انتظارات را برآورده کند و در طول بازی تحت هدایت روبرتو مارتینز، کمترین تأثیر را در بازی داشت و حتی نتوانست شوتی به سمت دروازه بزند. انتقادات زیادی به عملکرد رونالدو وارد شد، اما تیری آنری، افسانه فوتبال، بهطور خاص به تحلیل عمیق عملکرد او در این دیدار پرداخت.
آنری در این باره گفت: "یک نکته مهم. لطفاً مردم خانه، تیم نیاز به گلزنی دارد، نه تو." او ادامه داد: "به این موضوع توجه کنید. پرتغال صاحب توپ است و کونسیسائو در حال دریافت آن است. کریستیانو رونالدو بارها در این موقعیت قرار گرفته است. اگر در آنجا دویده بود، مدافع مجبور به اتخاذ تصمیمی برای بسته نگهداشتن آن ناحیه میشد. اما چون میخواهد گل بزند، در مسیر برونو فرناندس قرار میگیرد. اگر به آن ناحیه کوچک میرفت، مدافع باید او را دنبال میکرد و در این صورت گل زدن برای برونو آسان میشد. اما چون میخواهد گل بزند، در مسیر پاس به عقب قرار میگیرد و این کار به دفاع اجازه میدهد که پیشبینی کند."
او همچنین تأکید کرد: "تیم نیاز به گلزنی دارد، نه تو" و افزود: "آیا واکنش برونو فرناندس را در آنجا دیدید که میگفت: 'بگذارید توپ بچرخد، بدوید، فضایی ایجاد کنید تا بتوانم شوت بزنم؟' این اتفاق نیفتاد." این درس فوتبال از آنری، که همواره به کریستیانو رونالدو احترام گذاشته، نشاندهنده اهمیت کار تیمی در فوتبال است.