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لوپتگی پس از تاریخ‌سازی قطر: برای رویاهایمان می‌جنگیم

لوپتگی پس از تاریخ‌سازی قطر: برای رویاهایمان می‌جنگیم
کد خبر : 1800948
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تیم ملی قطر پس از ثبت نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی، حالا با انگیزه‌ای مضاعف به دنبال ادامه روند موفقیت‌آمیزش در رقابت‌های ۲۰۲۶ است؛ جایی که جولن لوپتگی از جاه‌طلبی شاگردانش برای خلق دستاوردی بزرگ سخن گفت.

به گزارش ایلنا، قطر که برای نخستین بار از مسیر مسابقات انتخابی جواز حضور در جام جهانی را به دست آورده، در دیدار نخست خود برابر سوئیس به تساوی رسید و نخستین امتیاز تاریخ این کشور در ادوار جام جهانی را ثبت کرد. نتیجه‌ای که بازتاب گسترده‌ای در فوتبال قطر داشته و امیدها را برای ادامه رقابت‌ها افزایش داده است.

جولن لوپتگی، سرمربی تیم ملی قطر، در آستانه دومین دیدار تیمش تأکید کرد بازیکنانش بدون نگرانی از فشارهای موجود وارد مسابقات می‌شوند. او اظهار داشت که رسیدن به جام جهانی از طریق مرحله مقدماتی، خود یک دستاورد تاریخی برای فوتبال قطر محسوب می‌شود و همین موضوع انگیزه بزرگی برای ادامه مسیر ایجاد کرده است.

لوپتگی با اشاره به جایگاه قطر در فوتبال جهان گفت این کشور با وجود وسعت محدود، طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه فوتبال و زیرساخت‌های ورزشی انجام داده و تلاش کرده گام به گام سطح فنی خود را ارتقا دهد.

سرمربی قطر همچنین درباره دیدار پیش‌رو مقابل کانادا عنوان کرد که تیمش موفقیت برابر سوئیس را پشت سر گذاشته و اکنون تمام تمرکز خود را روی رقابت با یکی از تیم‌های سرسخت گروه قرار داده است. به گفته او، بازیکنان قطر برای ارائه نمایشی رقابتی و کسب نتیجه‌ای مطلوب برابر کانادا آماده هستند.

تیم ملی قطر امیدوار است با تداوم نتایج مثبت در جام جهانی ۲۰۲۶، فصل تازه‌ای در تاریخ فوتبال این کشور رقم بزند و شانس خود را برای صعود از مرحله گروهی افزایش دهد.

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