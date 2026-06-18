ازبکستان 1 - 3 کلمبیا ؛ نخستین شکست ازبک ها در اولین حضورشان در جام جهانی ثبت شد

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار از دور نخست مرحله گروهی جام جهانی 2026 از ساعت 05:30 بامداد امروز (پنجشنبه به وقت تهران) تیم‌های ملی کلمبیا و ازبکستان در گروه «K» و در ورزشگاه مکزیکو سیتی مکزیک به مصاف هم رفتند که در پایان این مسابقه کلمبیا با درخشش لوئیس دیاز با نتیجه 3 بر یک ازبکستان را شکست داد.

ازبکستان در نیمه اول تلاش داشت تا بیشتر روی کار دفاعی تمرکز کند و در ضد حملات با استفاده از سرعت اورونوف و فیض‌الله‌اف روی دروازه کلمبیا خطرساز شود که در این کار موفق نبود. در سوی مقابل اما کلمبیا هر چقدر از زمان بازی گذشت٬ بیشتر بر توپ و میدان تسلط پیدا کرد و بعد از اینکه لوئیس دیاز در دقیقه 30 تیر دروازه ازبک‌ها را به لرزه درآورد٬ در دقیقه 41 پاس استثنایی به عمق دفاع ازبکستان فرستاد تا دنیل مونبوس به زیبایی گل اول کلمبیا را به ثمر برساند.

ازبکستان در نیمه دوم اما به زمین آمد تا گل خورده را جبران کند و در دقیقه 60 هم روی یک کار تیمی و البته دفع ناقص وارگاس دروازه‌بان کلمبیا، توسط فیض‌الله‌اف گل تساوی را به کلمبیا زد، اما خیلی زود اشتباهی دیگر کار دست شاگردان کاناوارو داد. این‌بار در دقیقه 66 بازیکنان کلمبیا با تو‌پ‌ربایی در میانه زمین، لوئیس دیاز را در موقعیت تک به تک با یوسوپوف قرار دادند که ضربه دقیق این بازیکن گل دوم کلمبیا را برای این تیم به ارمغان آورد.

بازی با همین نتیجه رو به اتمام بود که خامینتون کامپاس در دقیقه 9+90 توپ ارسالی از سمت راست زمین را با جایگیری درست خود و با ضربه سری دقیقی وارد دوازه ازبکستان کرد، تیمی که اولین حضورش در این تورنمنت معتبر را تجربه می‌کند.

آنتونی تیلور دارو مشهور انگلستانی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت که خیلی زود هم در این مسابقه دست به کارت شد و یوهان موهیکا مدافع کلمبیا را با کارت زرد جریمه کرد. این داور انگلیسی در ادامه به خوسانوف مدافع ازبکستان هم کارت زرد نشان داد.

در ترکیب اصلی تیم ملی ازبکستان برای این مسابقه آشورماتوف مدافع استقلال و اوستون ارونوف هافبک پرسپولیس حضور داشتند که هر دو بازیکن در نیمه دوم تعویض شدند. ایگور سرگیف مهاجم پرسپولیس هم که در این بازی نیمکت‌نشین بود، در دقیقه 2+90 وارد زمین شد.

همچنین بازیکنان ازبکستان پیش از شروع این بازی با پیراهن ماشاریپوف عکس یادگاری گرفتند، بازیکنی که به دلیل مصدومیت جام جهانی 2026 را از دست داد.

در دیگر دیدار گروه «K» تیم‌های پرتغال و کنگو به نتیجه تساوی دست یافته بودند.

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