انتقاد کارشناسان از بلاتکلیفی تاکتیکی برزیل در جام جهانی

به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی برزیل خود را برای دومین مسابقه مرحله گروهی آماده می‌کند، برخی تحلیلگران معتقدند کادر فنی هنوز به ترکیب و ساختار بازی مورد نظر خود نرسیده است. آنچلوتی طی هفته‌های اخیر بارها تغییراتی در آرایش تیم و نفرات اصلی ایجاد کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند در دیدار پیش‌رو مقابل هایتی نیز ادامه خواهد داشت.

اریک فاری، کارشناس فوتبال برزیل، با انتقاد از وضعیت فعلی تیم ملی گفت: انتظار می‌رفت پس از برگزاری مسابقات متعدد، چارچوب مشخص‌تری در ترکیب اصلی شکل گرفته باشد. او تأکید کرد: رسیدن به دومین بازی جام جهانی بدون یک هسته ثابت، می‌تواند نشانه‌ای از تداوم تردیدهای فنی در تیم باشد.

اندری ریزک نیز در اظهاراتی مشابه عنوان کرد: نگرانی اصلی او نبود یک مدل بازی تثبیت‌شده برای برزیل است. به اعتقاد او، سلسائو در ماه‌های گذشته نتوانسته روندی باثبات و قابل اتکا از خود ارائه دهد و همین مسئله پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی تیم برای مراحل حساس رقابت‌ها به وجود آورده است.

فاری در ادامه با مقایسه عملکرد برزیل با برخی مدعیان جام جهانی، فاصله فنی این تیم با قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان را قابل توجه دانست. او معتقد است نمایش تیم‌هایی مانند فرانسه و انگلیس در مسابقات اخیر، سطح انتظارات را افزایش داده و برزیل هنوز نتوانسته در همان سطح ظاهر شود.

همزمان، بازگشت نیمار و تغییرات مداوم در ترکیب تیم ملی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در برنامه‌های تحلیلی فوتبال برزیل مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان بر این باورند که دیدارهای پیش‌رو می‌تواند تصویر روشن‌تری از برنامه‌های آنچلوتی و میزان آمادگی سلسائو برای ادامه مسیر در جام جهانی ارائه دهد.

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