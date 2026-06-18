هشدار هونگ برای نبرد با مکزیک

به گزارش ایلنا، کره جنوبی که در نخستین مسابقه خود مقابل جمهوری چک به برتری ۲ بر یک رسید، در دومین گام از رقابت‌های مرحله گروهی باید برابر مکزیک قرار بگیرد. این دیدار می‌تواند نقش مهمی در تعیین وضعیت دو تیم برای صعود به مرحله بعدی داشته باشد.

هونگ میونگ‌بو، سرمربی کره جنوبی، در نشست خبری پیش از این مسابقه با اشاره به کیفیت فنی حریف گفت که تیمش برابر یکی از قدرتمندترین رقبای گروه قرار خواهد گرفت. او تأکید کرد بازی در فضایی که بخش زیادی از هواداران از مکزیک حمایت می‌کنند، شرایط متفاوتی ایجاد خواهد کرد و بازیکنان کره باید با آمادگی ذهنی کامل وارد میدان شوند.

وی همچنین تفاوت سبک بازی مکزیک با جمهوری چک را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت کادر فنی کره جنوبی برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای این مسابقه انجام داده است. به گفته هونگ، سرعت بالای انتقال توپ و فشار سازمان‌یافته بازیکنان مکزیک از مهم‌ترین ویژگی‌های این تیم محسوب می‌شود و شاگردانش برای مقابله با این نقاط قوت آماده شده‌اند.

هوانگ این‌بوم، هافبک کره جنوبی، نیز با اشاره به پیروزی در دیدار نخست گفت تیمش نباید درگیر نتایج گذشته شود و اکنون تمام تمرکز بازیکنان روی مسابقه حساس مقابل مکزیک قرار دارد. او این دیدار را سخت‌ترین آزمون کره جنوبی در مرحله گروهی دانست.

سرمربی کره جنوبی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تجربه رویارویی دوستانه با مکزیک در ماه‌های گذشته اشاره کرد و آن مسابقه را فرصتی ارزشمند برای شناخت بهتر حریف توصیف کرد. او همچنین از روحیه جنگندگی بازیکنانش در دیدار برابر جمهوری چک تمجید کرد و معتقد است آن پیروزی اعتمادبه‌نفس بیشتری به تیمش داده است.

هونگ میونگ‌بو در پایان تأکید کرد که تیمش برای موفقیت در این مسابقه باید جریان بازی را تحت کنترل خود درآورد و با تمرکز بالا از فرصت‌هایش استفاده کند.

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