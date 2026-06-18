به گزارش ایلنا، داستان فاکوندو مدینا، مدافع جوان آرژانتینی، داستانی از تلاش و پشتکار است. در حالی که تمام توجهات به لیونل مسی و درخشش او در بازی افتتاحیه آرژانتین در جام جهانی معطوف شده بود، داستان مدینا نیز به عنوان یک موفقیت قابل توجه در این رقابت‌ها شکل گرفت. او در بازی ۳-۰ مقابل الجزایر، نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه کرد.

حضور او در لیست نهایی تیم ملی خود یک شگفتی بود. غیبت مارکوس آکونا به او این فرصت را داد که به تیم ملی دعوت شود و در غیاب نیکولاس تاگلیافیکو به عنوان مدافع چپ به میدان برود. مدینا که اکنون در المپیک مارسی بازی می‌کند، داستانی از فداکاری و تلاش را به نمایش گذاشته که او را از خیابان‌های زادگاهش به بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان رسانده است.

مدینا در ویلا فیوریتو، جایی که دیگو مارادونا نیز در آن بزرگ شده، به دنیا آمد. دوران کودکی او به دور از امکانات رفاهی سپری شد و او مجبور بود برای کمک به خانواده‌اش کار کند. او در این باره گفت: "برای زنده ماندن در محله، باید کار می‌کردیم." او و خانواده‌اش از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۱۰ شب به جمع‌آوری کارتن مشغول بودند.

در سن ۱۱ سالگی، او توسط یک استعدادیاب از باشگاه ریورپلاته شناسایی شد و به این باشگاه پیوست. اما با وجود تلاش‌هایش، نتوانست به تیم اصلی راه یابد و در نهایت به باشگاه تالرز پیوست. در تالرز، او ۳۹ بازی انجام داد و عملکردش توجه باشگاه لنس فرانسه را جلب کرد.

مدینا در لنس به عنوان یک بازیکن کلیدی شناخته شد و در نهایت به تیم ملی دعوت شد. او در سال ۲۰۲۰ نخستین بازی خود را برای تیم ملی انجام داد و از آن زمان تاکنون ۹ بازی برای آرژانتین انجام داده است. با این حال، او در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ از لیست نهایی کنار گذاشته شد.

اما در سال ۲۰۲۶، او فرصتی دوباره یافت و به تیم ملی دعوت شد. با مصدومیت تاگلیافیکو، او به عنوان بازیکن اصلی در بازی افتتاحیه آرژانتین به میدان رفت و پس از بازی ابراز خوشحالی کرد: "افتخار بزرگی است که این پیراهن را بپوشم و نماینده کشورم و خانواده‌ام باشم."

در ۲۷ سالگی، مدینا که روزی در خیابان‌های ویلا فیوریتو کارتن جمع می‌کرد، سرانجام به آرزوی خود در جام جهانی رسید. داستان او نمونه‌ای از تلاش و پشتکار است که در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال بین‌المللی به ثمر نشسته است.

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