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ستاره کانادا از تجربه ویژه‌اش می‌گوید: نمی‌خواهم احترام زیادی به من بگذارند

ستاره کانادا از تجربه ویژه‌اش می‌گوید: نمی‌خواهم احترام زیادی به من بگذارند
کد خبر : 1800914
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آلفونسو دیویس کاپیتان تیم ملی کانادا در صحبتی جالب مدعی شد وظیفه رهبری تیم دلیلی بر تفاوت او نسبت به دیگر هم‌تیمی‌هایش و احترام بیشتر برای او نباید باشد.

به گزارش ایلنا، آلفونسو دیویس، مدافع چپ بایرن مونیخ و کاپیتان تیم ملی کانادا، در آستانه مسابقه این تیم برابر قطر در جام جهانی، به اهمیت این رویداد برای کشورش اشاره کرد و آن را بزرگ‌ترین رویداد حرفه‌ای زندگی‌اش دانست. دیویس که پس از یک فصل دشوار به میدان بازگشته، به مشکلات مصدومیت‌های مکرر خود اشاره کرد و گفت: «برای ما کانادایی‌ها، جام جهانی بدون شک بزرگ‌ترین رویداد زندگی‌مان است. این تنها فرصتی است که می‌توانیم در مقابل هواداران خود در چنین مسابقاتی شرکت کنیم.»

او همچنین در مورد مسئولیت‌های خود به عنوان کاپیتان گفت: «نمی‌خواهم بازیکنان بیش از حد به من احترام بگذارند، بلکه می‌خواهم در کنار هم احساس راحتی کنیم و گروهی متحد بسازیم.» دیویس به همکاری با سرمربی تیم، جسی مارش، اشاره کرد و افزود: «جسی روحیه قهرمانی را به تیم تزریق کرده و هر جلسه تمرین فرصتی برای رقابت است.»

این بازیکن در ادامه به پیشرفت فوتبال در کانادا و چالش‌های آن پرداخت و هدف خود را رسیدن به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی عنوان کرد. او همچنین به ستاره‌های بایرن مونیخ اشاره کرد و گفت: «هری کین و مایکل اولیسه می‌توانند در این جام جهانی نقش مهمی ایفا کنند.»

دیویس با لبخند به این نکته اشاره کرد که کین در این فصل تعداد زیادی گل زده و اگر به همین فرم ادامه دهد، می‌تواند بهترین بازیکن این رقابت‌ها باشد.

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