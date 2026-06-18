عبور هری کین از رکورد رونالدو و مارادونا
مهاجم تیم ملی انگلیس با دو گل در دیدار برابر کرواسی، تعداد گلهای خود در جامهای جهانی را به ده رساند.
به گزارش ایلنا، هری کین، مهاجم تیم ملی انگلیس، در آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ با دو گل در پیروزی ۴-۲ مقابل کرواسی، نه تنها یکی از ستارههای این دیدار بود، بلکه نام خود را در تاریخ فوتبال ملی کشورش ثبت کرد. با این دو گل، کین به مجموع ده گل در جامهای جهانی رسید و به صدر جدول گلزنان تاریخ انگلیس پیوست و با گری لیینکر، که تا پیش از این به تنهایی در این جایگاه قرار داشت، برابر شد.
کین ۳۲ ساله، پیش از این در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شش گل و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دو گل به ثمر رسانده بود و اکنون با دو گل جدید، در مجموع در ۱۲ بازی به این آمار دست یافته است. این تعداد بازی برابر با تعداد بازیهای لنینکر در جامهای جهانی ۱۹۸۶ مکزیک (شش گل در پنج بازی) و ۱۹۹۰ ایتالیا (چهار گل در هفت بازی) است.
اما رکورد مهاجم انگلیسی تنها به تیم ملی او محدود نمیشود. با این آمار، کین به جمع برترین گلزنان تاریخ جامهای جهانی پیوسته و از چندین نام بزرگ فوتبال پیشی گرفته است؛ از جمله دیگو مارادونا، کریستیانو رونالدو و نیمار (که هنوز در این جام جهانی بازی میکند) که هر کدام هشت گل زدهاند، همچنین ایتالیاییهایی چون پائولو روسی و روبرتو باجیو و کارل هاینس رومنیگه که هر کدام نه گل به ثمر رسانده بودند.
اکنون با ده گل، کین در کنار لیستی از قهرمانان و افسانههای جامهای جهانی قرار دارد: گری لینکر، گابریل باتیستوتا، توماس مولر، تئوفیلو کوبیلاس و گرگورژ لاتوی. با حداقل دو بازی دیگر در پیش رو، او به رکورد ۱۱ گل که متعلق به ساندور کوکیش مجار و یورگن کلینزمن آلمانی است، نزدیک شده است. پله با ۱۲ گل در رده بالاتر قرار داردو کیلیان امباپه با ۱۴ گل، رونالدو با ۱۵ گل و میروسلاو کلوزه و لیونل مسی با ۱۶ گل در صدر جدول قرار دارند.