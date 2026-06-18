جام جهانی ۲۰۲۶؛
کریستیانسن : لیاقت نتیجه بهتری داشتیم/ مقابل کرواسی ترسو نخواهیم بود
سرمربی تیم ملی فوتبال پاناما میگوید تیمش مستحق شکست مقابل غنا نبوده است.
به گزارش ایلنا، توماس کریستیانسن در پی شکست یک بر صفر تیمش مقابل غنا در اولین بازی خود در گروه L بیستوسومین دوره جام جهانی، گفت: این نتیجه دردناکی است چون ما لیاقت نتیجه بهتری داشتیم. ما نیمه اول بازی را کنترل کردیم، اما در نیمه دوم آنها کمی بیشتر بر بازی تسلط داشتند. این روشی نبود که ما میخواستیم بازی کنیم، اما اکنون زمان پشیمانی نیست.
سرمربی دانمارکی تیم ملی فوتبال پاناما تصریح کرد: ما دوجام جهانی 2026؛
بازی دیگر داریم. اگر میخواهیم به دور بعدی راه پیدا کنیم، به نتیجه خوبی مقابل کرواسی نیاز داریم. درسهایی برای یادگیری از این بازی داریم. در جام جهانی، اشتباهات گران تمام میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما مقابل کرواسی ترسو نخواهیم بود. میخواهیم نشان دهیم که شکست دادن پاناما دشوار است و تا آخرین نفس خواهیم جنگید.
پاناما بامداد چهارشنبه در تورنتوی کانادا به مصاف کرواسی خواهد رفت.