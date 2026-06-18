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جام جهانی ۲۰۲۶؛

کی‌روش: بازیکنانم پاداشی که شایسته‌اش بودند را دریافت کردند

کی‌روش: بازیکنانم پاداشی که شایسته‌اش بودند را دریافت کردند
کد خبر : 1800910
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سرمربی تیم ملی فوتبال غنا معتقد است که شاگردانش با شایستگی برابر پاناما به برتری رسیدند.

به گزارش ایلنا، کارلوس کی‌روش که شاگردانش در اولین بازی خود در گروه L جام جهانی 2026 موفق شدند با نتیجه یک بر صفر پاناما را شکست دهند، پس از این دیدار گفت: می‌دانستیم که این یک نبرد خواهد بود. باید لحظات سختی را تحمل می‌کردیم، در بازی رشد می‌کردیم و کم‌کم کنترل بازی را به دست می‌گرفتیم. بازیکنان شخصیت فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند، برای هر توپ جنگیدند و پاداشی که شایسته‌اش بودند را دریافت کردند.

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال غنا افزود: برای پیروزی در این سطح، باید فداکاری کرد! پیروزی در این جام جهانی، خیلی پرهزینه است و بازیکنان ما با تلاش، تعهد و عزم خود در این بازی بهای آن را پرداختند.

غنا حالا باید به فکر بازی سه‌شنبه شب با انگلیس باشد، دیداری که در بوستون آمریکا برگزار خواهد شد.

 

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