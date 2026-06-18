جام جهانی ۲۰۲۶؛
کیروش: بازیکنانم پاداشی که شایستهاش بودند را دریافت کردند
سرمربی تیم ملی فوتبال غنا معتقد است که شاگردانش با شایستگی برابر پاناما به برتری رسیدند.
به گزارش ایلنا، کارلوس کیروش که شاگردانش در اولین بازی خود در گروه L جام جهانی 2026 موفق شدند با نتیجه یک بر صفر پاناما را شکست دهند، پس از این دیدار گفت: میدانستیم که این یک نبرد خواهد بود. باید لحظات سختی را تحمل میکردیم، در بازی رشد میکردیم و کمکم کنترل بازی را به دست میگرفتیم. بازیکنان شخصیت فوقالعادهای از خود نشان دادند، برای هر توپ جنگیدند و پاداشی که شایستهاش بودند را دریافت کردند.
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال غنا افزود: برای پیروزی در این سطح، باید فداکاری کرد! پیروزی در این جام جهانی، خیلی پرهزینه است و بازیکنان ما با تلاش، تعهد و عزم خود در این بازی بهای آن را پرداختند.
غنا حالا باید به فکر بازی سهشنبه شب با انگلیس باشد، دیداری که در بوستون آمریکا برگزار خواهد شد.