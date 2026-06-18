به گزارش ایلنا، گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های انگلیس، کرواسی، غنا و پاناما یکی از گروه‌های جذاب مرحله مقدماتی به شمار می‌رود. در هفته نخست این گروه، انگلیس در دیداری پرگل موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ کرواسی را شکست دهد و با سه امتیاز در صدر جدول قرار گیرد. همچنین غنا با برتری ۱ بر صفر مقابل پاناما، سه امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به انگلیس در رتبه دوم ایستاد.

در حال حاضر انگلیس و غنا هر دو سه امتیازی هستند، اما شاگردان انگلیس به لطف گل‌های بیشتر در جایگاه نخست قرار دارند. پاناما و کرواسی نیز بدون امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم جدول قرار گرفته‌اند و برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود خود باید در مسابقات بعدی به پیروزی برسند.

بر اساس فرمت جدید جام جهانی، دو تیم نخست هر گروه به صورت مستقیم راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی خواهند شد و برخی از تیم‌های سوم برتر نیز شانس صعود به دور حذفی را خواهند داشت. به همین دلیل رقابت در این گروه همچنان کاملاً باز و حساس دنبال خواهد شد.

دیدارهای بعدی گروه L می‌تواند معادلات جدول را دستخوش تغییر کند؛ جایی که انگلیس و غنا برای تثبیت جایگاه خود به میدان می‌روند و کرواسی و پاناما آخرین فرصت‌های خود را برای بازگشت به کورس صعود جست‌وجو خواهند کرد.

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