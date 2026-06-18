به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال غنا و پاناما در دومین دیدار گروه L جام جهانی 2026، از ساعت 02:30 بامداد امروز (پنجشنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه «بی‌ام‌او فیلد» تورنتو به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان کارلوس کی‌روش پایان یافت. تنها گل این بازی را کالب ییرنکی در دقیقه 5+90 به ثمر رساند.

پاناما بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی نیز تا آستانه باز کردن دروازه غنا پیش رفت، اما آتی زیگی دروازه‌بان غنا، ضربه واترمن را مهار کرد. در ادامه نیز پانامایی‌ها کنترل توپ و میدان را در اختیار داشتند، اما در رسیدن به گل نخست مسابقه ناکام ماندند.

شاگردان کارلوس کی‌روش در تیم ملی غنا نیز به دنبال استفاده از ضدحملات بودند، اما در این زمینه موفق عمل نکردند و در نیمه نخست موقعیت خطرناکی روی دروازه حریف ایجاد نکردند.

نیمه دوم با تعویض دروازه‌بان غنا آغاز شد و آتی زیگی به دلیل مصدومیت جای خود را به بنجامین آساره داد. غنا در نیمه دوم نمایش بهتری نسبت به نیمه نخست داشت و تیم برتر زمین بود. این تیم چند موقعیت مناسب نیز روی دروازه پاناما ایجاد کرد، اما راه به جایی نبرد، تا اینکه کالب ییرنکی در پنجمین دقیقه از وقت‌های تلف شده نیمه دوم موفق شد قفل دروازه‌ پاناما را باز کند و سه امتیاز ارزشمند این بازی را از آن غنا کرد.

قضاوت این مسابقه را گلن نایبرگ، داور سوئدی، بر عهده داشت که به کالب یرنکی از غنا و سزار بلکمن از پاناما کارت زرد نشان داد.

در نخستین دیدار این گروه نیز تیم ملی انگلیس با نتیجه 4 بر 2 از سد کرواسی گذشت.

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