دالیچ: مقابل انگلیس اشتباهات ما مجازات شد

به گزارش ایلنا، زلاتکو دالیچ سرمربی تیم ملی کرواسی پس از شکست برابر انگلیس در نخستین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد شاگردانش ابراز نارضایتی کرد و معتقد است تیمش می‌توانست نتیجه بهتری کسب کند.

او در نشست خبری پس از مسابقه اظهار داشت:

«برخی لحظات بازی را خوب کنترل کردیم و حتی توانستیم به گل برسیم، اما برابر تیمی با کیفیت انگلیس هر اشتباه کوچکی مجازات می‌شود.»

سرمربی کرواسی با اشاره به عملکرد هجومی حریف افزود:

«انگلیس بازیکنان بزرگی در خط حمله دارد و هری کین بار دیگر کیفیت بالای خود را نشان داد. ما در فاز دفاعی تمرکز لازم را نداشتیم و همین مسئله تفاوت را رقم زد.»

وی همچنین تأکید کرد که هنوز زمان کافی برای جبران وجود دارد و تیمش باید با روحیه‌ای بهتر به دیدارهای آینده نگاه کند:

«این تنها بازی اول بود. هنوز شانس صعود داریم و باید از اشتباهات خود درس بگیریم. بازیکنان من شخصیت لازم برای بازگشت را دارند.»

کرواسی با این شکست بدون امتیاز در گروه L قرار گرفت و در دیدار بعدی برای حفظ شانس صعود، به مصاف پاناما خواهد رفت.

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