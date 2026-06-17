به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، پس از پیروزی هیجان‌انگیز ۴ بر ۲ برابر کرواسی در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد هجومی تیمش تمجید کرد اما در عین حال به ضعف‌های دفاعی اشاره داشت. او تأکید کرد که تیمش هنوز جای پیشرفت زیادی دارد.

توخل در نشست خبری پس از بازی گفت:

«در چنین تورنمنت‌هایی مهم‌ترین چیز شروع قدرتمند است و ما موفق شدیم برابر حریفی باکیفیت سه امتیاز ارزشمند کسب کنیم.»

سرمربی سه‌شیرها همچنین از نمایش بازیکنان هجومی به‌ویژه هری کین و جود بلینگام تمجید کرد و تأکید داشت که واکنش تیمش در نیمه دوم نشان‌دهنده شخصیت قهرمانی انگلیس است.

او درباره گل‌های خورده نیز اظهار داشت:

«در برخی لحظات کنترل مسابقه را از دست دادیم و باید در فاز دفاعی منظم‌تر باشیم. در جام جهانی چنین اشتباهاتی می‌تواند بسیار پرهزینه باشد.»

توخل پیش از مسابقه نیز گفته بود که جام جهانی می‌تواند «بهترین نسخه انگلیس» را به نمایش بگذارد؛ موضوعی که در دیدار برابر کرواسی تا حد زیادی محقق شد.

با این پیروزی، انگلیس صدرنشین گروه L شد و با روحیه‌ای بالا به استقبال دیدار بعدی خود برابر غنا خواهد رفت. هری کین با دو گل، ستاره میدان بود و جود بلینگام نیز نقش مهمی در برتری سه‌شیرها ایفا کرد.

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