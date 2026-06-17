هری کین بهترین بازیکن دیدار انگلیس و کرواسی شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 4 بر 2 کرواسی را شکست داد و گام بلندی برای صدرنشینی گروه L برداشت.

در این مسابقه، هری کین در دقایق 12 (از روی نقطه پنالتی) و 42، جود بلینگام در دقیقه 47 و مارکوس رشفورد در دقیقه 85 برای سه‌شیر گلزنی کردند. مارتینا باتورینا در دقیقه 36 و پتار موسی در دقیقه 5+45 نیز گل‌های کرواسی را به ثمر رساندند.

در پایان این دیدار، هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.

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