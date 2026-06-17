جام جهانی ۲۰۲۶؛
هری کین بهترین بازیکن دیدار انگلیس و کرواسی شد
کاپیتان انگلیس به عنوان بهترین بازیکن دیدار این تیم با کرواسی انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 4 بر 2 کرواسی را شکست داد و گام بلندی برای صدرنشینی گروه L برداشت.
در این مسابقه، هری کین در دقایق 12 (از روی نقطه پنالتی) و 42، جود بلینگام در دقیقه 47 و مارکوس رشفورد در دقیقه 85 برای سهشیر گلزنی کردند. مارتینا باتورینا در دقیقه 36 و پتار موسی در دقیقه 5+45 نیز گلهای کرواسی را به ثمر رساندند.
در پایان این دیدار، هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.