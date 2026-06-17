انگلیس 4 - 2 کرواسی ، سه شیرها با پیروزی در دیداری حساس جام را آغاز کردند

به گزارش ایلنا، در یکی از مهمترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی 2026، تیم‌های ملی انگلیس و کرواسی از ساعت 23:30 (چهارشنبه - به وقت تهران) در چارچوب دیداری از گروه «L» در ورزشگاه دالاس آمریکا به مصاف هم رفتند که این مسابقه هیجان‌انگیز و پر افت و خیز با پیروزی 4 بر 2 سه‌شیر به پایان رسید.

این دیدار حساس خیلی زود دستخوش اتفاقات شد و در دقیقه 9 لوکا مودریچ بازیکن با تجربه کرواسی زمانی که قصد داشت توپ را از داخل محوطه جریمه دور کند٬ به اشتباه پای مادوئکه را شوت کرد و کلمنت تورپن داور فرانسوی نیز بلافاصله نقطه پنالتی را به سود انگلیس نشان داد.

هری کین مهاجم تیم انگلیس نیز مطابق معمول پشت ضربه پنالتی قرار گرفت تا این ضربه را راهی دروازه کرواسی کند اما دومینیک لیواکوویچ مهاجم انگلیس را ناکام گذاشت و ضربه او را مهار کرد، اما هری کین خوش شانس بود چون داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR (کمک‌داور ویدئویی) به دلیل اینکه دروازه‌بان کرواسی بیش از حد جلو آمده بود٬ دستور به تکرار ضربه پنالتی داد. کین این بار در دقیقه 12 فرصت را از دست نداد و برخلاف جهت حرکت لیواکوویچ دروازه کرواسی را باز کرد و شاگردان توخل را در نتیجه پیش انداخت.

پس از این گل٬ کرواسی برای جبران نتیجه جلو آمد و چند موقعیت نصف و نیمه را هم روی دروازه انگلیس خلق کرد تا اینکه در دقیقه 36 مارتین باتورینا با یک شوت دقیق و زیبا از پشت محوطه جریمه دروازه جردن پیکفورد را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود. در ادامه هری کین یک‌بار دیگر در دقیقه 42 روی ارسال کرنر دقیق رایس با یک ضربه سر زیبا انگلیس را دوباره از حریف پیش انداخت.

این اما پایان کار نیمه اول نبود و پتار موسی روی ضعف خط دفاعی انگلیس و البته روی یک حرکت تیمی قشنگ، دورازه سه‌شیر را در دقیقه 6+45 گشود تا دو تیم با تساوی 2-2 راهی رختکن شوند.

انگلیس نیمه دوم این بازی هیجان‌انگیز را با توپ پر شروع کرد و این‌بار جود بلینگام با یک فرار پا به توپ زیبا و یک ضربه دقیق در دقیقه 47 برای بار سوم دروازه کرواسی را باز کرد و یکبار دیگر خوشحالی را به اردوی انگلیس آورد.

شاگردان توخل که قصدی برای عقب‌نشینی نداشتند٬ بعد از گل سوم نیز فشار بسیار زیادی روی دروازه کروسی آوردند و چندین‌بار تا آستانه زدن گل چهارم پیش رفتند اما درخشش دومینیک لیواکوویچ مانع از گلزنی بازیکنان انگلیس شد تا اینکه در دقیقه 85 مارکوس رشفورد روی یک ضد حمله گل چهارم انگلیس را هم به ثمر رساند و آب سردی بر پیکر کرواسی ریخت.

کرواسی که در نیمه اول پا به پای انگلیس پیش آمده بود٬ در نیمه دوم نتوانست عملکرد نیمه اول خود را تکرار کند و انگلیس در بیشتر دقایق بازی مالک توپ و زمین بود و در نهایت نیز توانست با حساب 4 بر 2 در این جدال حساس پیروز شود.

در دیگر دیدار گروه «L»٬ تیم‌های غنا و پاناما از ساعت 02:30 به مصاف هم خواهند رفت.

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