مارتینس: عملکردمان مقابل کنگو را دوست نداشتیم

به گزارش ایلنا، روبرتو مارتینس در پی توقف یک-یک شاگردانش مقابل کنگو در اولین بازی‌شان در گروه K جام جهانی 2026، گفت: باید توجه داشت که ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم. روی گل اول عمق لازم را داشتیم و خیلی خوب به منطقه یک سوم پایانی زمین رسیدیم. پس از گل، می‌خواستیم کمی در بازی تأخیر بیندازیم و به کنگو فرصت دهیم تا فشار خود را تنظیم کند و سپس اقدام به ترتیب ضدحملات کنیم.

وی افزود: عملکردمان را دوست نداشتیم، اما واقعاً از نگرش بازیکنانم پس از دریافت گل تساوی خوشمان آمد. آنها تا آخرین ثانیه هر کاری که می‌توانستند، انجام دادند تا شاید پیروز از زمین خارج شوند. به هر حال این نمونه دیگری است که هیچ بازی آسانی در جام جهانی وجود ندارد. ما دو بازی دیگر داریم و حالا باید عملکردمان را خوب ارزیابی کنیم، از خود انتقاد کنیم و در این تورنمنت رشد کنیم.

سرمربی اسپانیایی تیم ملی پرتغال تصریح کرد: کنگو بازی بسیار خوبی انجام داد، در دوئل‌های زیادی پیروز شد و تصمیمات خوبی در جریان بازی گرفتند. این اتفاق در فوتبال می‌افتد. ما بازی را نباختیم، بلکه یک امتیاز گرفتیم و حالا دو بازی دیگر در پیش داریم.

پرتغال حالا باید خود را برای بازی با ازبکستان آماده کند، دیداری که سه‌شنبه هفته آینده در هیوستون آمریکا برگزار خواهد شد.

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