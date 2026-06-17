پز عالی اینفانتینو با جام جهانی ۴۸ تیمی
ثبت رکورد تاریخی تماشاگران در یک روز
حضور بیش از ۲۸۱ هزار هوادار در چهار مسابقه، رکورد حضور تماشاگر در تاریخ جام جهانی را شکست.
به گزارش ایلنا، فیفا به طور کامل از جام جهانی جدید که با حضور ۴۸ تیم و انجام ۱۰۴ مسابقه برگزار میشود، رضایت دارد. جیانی اینفانتینو در روزی که تمامی تیمهای ملی به میدان رفتهاند، این موضوع را پنهان نمیکند. او از آنچه میبیند و اتفاقاتی که در ورزشگاههای سه کشور میزبان رخ میدهد، خرسند و مغرور است.
روز سهشنبه شاهد ثبت یک رکورد جدید در تعداد تماشاگران برای یک روز در تاریخ جام جهانی بودیم. چهار مسابقه در مجموع ۲۸۱,۲۲۳ هوادار را به ورزشگاههای نیویورک، بوستون، کانزاسسیتی و سانفرانسیسکو کشاند تا سکوها را پر کنند. اگرچه این روز قطعاً زمان رونمایی از ستارههای کلیدی مانند مسی، امباپه و هالند بود، اما استقبال بینظیر هواداران غیرقابل انکار است.
پیام منتشر شده از سوی فیفا هیچ جای شکی باقی نمیگذارد: «۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ در تاریخ جام جهانی فیفا ماندگار خواهد شد. کلماتی برای تشکر از هوادارانمان ندارم که رنگ، اتمسفر و هیجان را به این تورنمنت آوردند. جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا، به عنوان فراگیرترین دوره تاریخ، همچنان نشان میدهد که ورزش ما چقدر محبوب است و فوتبال چگونه جهان را متحد میکند!» این یادداشت به تصمیم اتخاذ شده برای افزایش تیمهای جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم اشاره دارد. عبور به این فرمت جدید با تیمهای بیشتر کار آسانی نبوده است، اما واقعیت این است که برخی از آن تیمهایی که به نظر میرسید صرفاً تماشاگر هستند، مشکلات جدی برای تیمهای مدعی ایجاد کردهاند؛ درست همان اتفاقی که برای اسپانیا رخ داد.
پاسخ محکم به منتقدان فرمت جدید و ماجرای وقفه خنککننده
آزمون نهایی در پایان تورنمنت خواهد بود، اما در حال حاضر، افزایش تیمهای شرکتکننده فراتر از حد انتظارات بوده است. حتی زمزمههایی درباره پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول) برای برداشتن گامی فراتر در تورنمنتهای آینده به گوش میرسد. اکنون زمان مناسبی برای بحث در این باره نیست، اما این احتمال در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد.
یکی دیگر از جنجالهای بیاساس پیرامون این تورنمنت در آمریکای شمالی، موضوع وقفه خنککننده (hydration break) است. این قانون که سالها پیش معرفی شد و پس از دوران همهگیری تحت شرایط آب و هوایی خاص (۳۲ درجه سانتیگراد یا بالاتر) که در اکثریت قریب به اتفاق مسابقات جام جهانی رخ میدهد به طور قطعی تثبیت شد، با هدف فیفا برای تضمین برگزاری تمامی مسابقات تحت شرایط یکسان اجرا میشود؛ از این رو این وقفه سه دقیقهای اعمال شده و زمان آن به دقت در وقتهای تلفشده هر نیمه جبران میگردد.