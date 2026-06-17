به گزارش ایلنا، کاتالان‌ها همچنان پافشاری می‌کنند که هیچ جرمی رخ نداده و مبالغ پرداختی به نایب‌رئیس سابق کمیته داوران، صرفاً برای دریافت گزارش‌های فنی و مرسوم داوری بوده و هیچ ارتباطی با خریدن یا پرداخت رشوه به قاضیان میدان نداشته است.

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، حتی به تازگی با رئیس یوفا دیدار کرده تا درباره این موضوع گفتگو کند و مدارک مفصلی را ارائه دهد که مدعی است وقوع جرم را اثبات می‌کند. با این وجود، یوفا علی‌رغم دخالت‌های مکرر لوس بلانکوس همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهد.

پشت پرده انفعال یوفا در قبال درخواست‌های مکرر پرز

رئال مادرید به طور مداوم از یوفا می‌خواهد که اقدامات انضباطی سختی را علیه بارسلونا اعمال کند و با توجه به شواهد جدید، احتمالاً آن‌ها را از حضور در مسابقات اروپایی محروم سازد. نشریه موندو دپورتیوو فاش کرده است که چرا نهاد حاکم بر فوتبال اروپا برای صدور رای عجله نمی‌کند. یوفا در ابتدا این پرونده را به عنوان یک تحقیقات مقدماتی در سال ۲۰۲۳ باز کرد و هرگز آن را به سرانجام نرساند؛ چرا که آن‌ها ترجیح دادند منتظر حکم نهایی دادگاه‌های کیفری در اسپانیا بمانند تا بر اساس آن مسیر خود را مشخص کنند.

تنها پس از اینکه دادگاه‌های اسپانیا به یک تصمیم نهایی برسند، یوفا گام بعدی را برخواهد داشت. در سمت مقابل، رئال مادریدی‌ها بر این باورند که تاخیر در اجرای عدالت به معنای پایمال شدن آن است و استدلال خود را بر این پایه استوار کرده‌اند که یوفا هیچ محدودیت زمانی و قانون مرور زمان برای برخورد با تیم‌های متهم به فساد و رشوه ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که آن‌ها این اقدام را جدی‌ترین تخلف ممکن می‌دانند.

بن‌بست بزرگ یوفا؛ قوانین اسپانیا کاتالان‌ها را نجات داد؟

یوفا همچنان منتظر رای دادگاه‌های اسپانیا است تا تصمیم بگیرد که آیا باید اقدامی علیه بارسلونا انجام دهد یا خیر؛ اما اوضاع حقوقی در داخل اسپانیا بسیار متفاوت است. برخلاف یوفا که هیچ قانون مرور زمانی برای پرونده‌های مرتبط با فساد ندارد، مقررات فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) دارای محدودیت‌های زمانی کوتاه‌تر و کاملاً مشخصی است. حتی برای شدیدترین تخلفات نیز دوره مرور زمان پس از سه سال منقضی می‌شود. با توجه به اینکه آخرین پرداخت ادعایی در سال ۲۰۱۸ انجام شده و این موضوع تازه در سال ۲۰۲۳ علنی گردید، دوره مرور زمان در آن مقطع عملاً به پایان رسیده بود. از همین رو، آن‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه مجازات ورزشی از جمله محرومیت از مسابقات یا کسر امتیاز را علیه بارسلونا اعمال کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا یوفا در این زمینه گامی به جلو برمی‌دارد یا همچنان به انتظار خود برای پایان دادرسی کیفری در اسپانیا ادامه خواهد داد.

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