دو تمدیدی برای طلایی پوشان
فوری: محمد دانشگر از سپاهان جدا شد
مدافع باتجربه سپاهان اولین جداشده رسمی این باشگاه برای برنامه نقل و انتقالات فصل آینده لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد دانشگر به عنوان نخستین جداشده رسمی این باشگاه در پنجره نقلوانتقالات تابستانی معرفی شد؛ موضوعی که نشان میدهد طلاییپوشان کار خود را برای بازسازی ترکیب فصل آینده زودتر از حد انتظار آغاز کردهاند. این جدایی در حالی رقم خورده که کادر فنی با هدف جوانسازی و ایجاد تغییرات ساختاری، تصمیم به کنار گذاشتن برخی بازیکنان باتجربه گرفته است.
در همین حال، باشگاه سپاهان روند تمدید قرارداد با مهرههای کلیدی خود را نیز در دستور کار قرار داده و طبق اعلام رسمی، آرش رضاوند و میلاد زکیپور قراردادشان را با این تیم تمدید کردهاند تا بخش مهمی از اسکلت اصلی تیم برای فصل آینده حفظ شود. به این ترتیب، سپاهان همزمان با آغاز خروجیها، سیاست حفظ ثبات در ترکیب اصلی را نیز دنبال میکند و تلاش دارد توازن بین تجربه و تغییر را در فهرست جدید خود ایجاد کند.