به گزارش ایلنا و بر مبنای خبر بی‌بی‌سی، باشگاه ایپسویچ تاون در حال بررسی گزینه‌ای جسورانه به نام اوله‌گنار سولسشر است تا خود را برای زندگی جدید در بالاترین سطح فوتبال انگلیس آماده کند. این تاکتیک‌دان نروژی از زمان جدایی‌اش از بشیکتاش در تابستان گذشته، دور از کانون توجهات بوده و ظاهرا به شدت مشتاق یک چالش تازه در فوتبال انگلیس است. سولسشر پیش از این سه سال را روی نیمکت اولدترافورد سپری کرد و در معروف‌ترین دستاوردش، شیاطین سرخ را در رقابت‌های فصل ۲۰۲۰-۲۱ به مقام نایب‌قهرمانی رساند.

ارتباط او با ایپسویچ‌تاون زمانی جالب‌تر و معنادارتر می‌شود که بدانیم کیران مک‌کنا تنها چند هفته پس از قطعی کردن صعود و بازگشت زودهنگام این تیم به لیگ برتر، جدایی خود را از این باشگاه تأیید کرد. مک‌کنا در دوران حضور مشترکشان در منچستریونایتد به عنوان دستیار سولسشر فعالیت می‌کرد و همین موضوع، یک پیوند مستقیم میان قهرمان در حال جدایی و گزینه جدید و احتمالی روی نیمکت ایجاد می‌کند.

گری اونیـل؛ رقیب جدی سرمربی نروژی برای تکیه بر نیمکت ایپسویچ

اگرچه نام سولسشر بیشتر از هر گزینه دیگری تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده، اما او تنها کاندیدای مورد بحث مدیران ارشد ایپسویچ نیست. گری اونیـل، سرمربی فعلی استراسبورگ نیز به طور جدی زیر ذره‌بین قرار دارد. اونیـل پس از دوره‌های موفقیت‌آمیزش در بورنموث و ولوز، اعتبار بالایی در عرصه مربیگری به دست آورده است و از زمان همکاری با مارک اشتون، مدیر اجرایی ایپسویچ در بریستول سیتی، رابطه کاری بسیار خوبی با او دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه استراسبورگ تمایل زیادی به حفظ اونیـل دارد؛ مربی‌ای که در ژانویه هدایت این تیم فرانسوی را بر عهده گرفت، اما وسوسه بازگشت به لیگ برتر با ایپسویچ می‌تواند رد کردن این پیشنهاد را برای او دشوار کند. تصمیم‌گیرندگان باشگاه مایلند مربی‌ای را منصوب کنند که بتواند شتاب و روند صعودی ایجاد شده در چند فصل گذشته را کاملاً حفظ کند.

پشت پرده جستجو برای یافتن جانشین مک‌کنا

خالی شدن نیمکت پورتمن رود ضربه بزرگی برای هواداران این باشگاه بود که امیدوار بودند مک‌کنا آن‌ها را در بازگشت به سطح اول فوتبال انگلیس هدایت کند. این مربی ۴۰ ساله علیرغم دستاوردهایی که در این باشگاه نظاره‌گر آن بود، تصمیم به کناره‌گیری گرفت. با وجود اینکه شایعات شدیدی مبنی بر ابراز تمایل باشگاه فولام به او وجود داشت، مک‌کنا به صراحت اعلام کرد که انگیزه اصلی‌اش از این استعفا، استراحت و ریکاوری روحی و بدنی بوده است.

مک‌کنا در بیانیه خداحافظی خود گفت: «احساس می‌کنم اکنون زمان مناسبی برای من است تا کنار بروم. من این کار را با افتخار فراوان به خاطر پیشرفت شگفت‌انگیزی که داشته‌ایم و با امید و خوش‌بینی بزرگ به آینده باشگاه انجام می‌دهم.» جدایی او خلاء بزرگی را ایجاد می‌کند، چرا که او مسئولیت هدایت و بالا کشیدن این تیم از اعماق لیگ یک تا سرزمین موعود لیگ برتر را بر عهده داشت.

مسیر بازگشت سولسشر به بالاترین سطح فوتبال

برای سولسشر، این یک فرصت ایده‌آل و بزرگ است تا توانایی‌های خود را به دور از فشارهای شدید و ذره‌بین رسانه‌ای منچستریونایتد به اثبات برساند. او پس از ترک شیاطین سرخ در سال ۲۰۲۱، مدتی را به استراحت پرداخت و سپس دوران کوتاهی را در فوتبال ترکیه سپری کرد. نکته جالب اینجاست که گفته می‌شد او در فصل گذشته نیز یکی از گزینه‌های بازگشت به اولدترافورد بود، اما در نهایت مدیران باشگاه در مسیر جستجوی یک تفکر جدید، مایکل کریک را به او ترجیح دادند.

با این حال، ایپسویچ یک چالش کاملاً متفاوت به شمار می‌رود. این باشگاه تحت هدایت مک‌کنا به اولین تیم از زمان ساوتهمپتون در سال ۲۰۱۲ تبدیل شد که موفق شده دو صعود متوالی را از سطح سوم به لیگ برتر تجربه کند و به همین دلیل انتظارات از آن‌ها بسیار بالا خواهد بود. چه سولسشر سکان هدایت را در دست بگیرد و چه اونیـل، آن‌ها اسکوادی را به ارث خواهند برد که پیش از این نشان داده چگونه تحت شدیدترین فشارها راه پیروزی را پیدا کند.

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