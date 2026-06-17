پرتغال 1 - 1 کنگو ؛ تساوی ناامید کننده یاران رونالدو

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کنگو در نخستین دیدار گروه K مسابقات جام جهانی 2026 از ساعت 20:30 امشب (چهارشنبه- به وقت تهران) در ورزشگاه «ان‌آر‌جی» هیوستون آمریکا به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید.

پرتغالی‌ها از دقایق ابتدای بازی حملات خود را روی دروازه کنگو آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی موفق به زدن گل نخست بازی شدند. ژوائو نوس روی سانتر پدرو نتو از جناح راست، در دقیقه 6 با ضربه سر دروازه لیونل امپاسی سنگربان کنگو را بازی کرد.

پس از این گل، پرتغال همچنان برتری خود را حفظ کرد و با ایجاد چند موقعیت روی دروازه حریف، به دنبال افزایش اختلاف بود، اما دفاع منسجم کنگو مانع از باز شدن دوباره دروازه این تیم شد.

کنگویی‌هابا افزایش اعتماد به نفس، رفته‌رفته به دنبال رسیدن به گل بودند و سرانجام در دقیقه 6+45 توسط یوآن ویسا مهاجم سرشناس خود که در باشگاه نیوکاسل بازی می‌کند، به گل تساوی دست یافتند. ویسا با این گل نام خود را به عنوان زننده نخستین گل کنگو در تاریخ جام جهانی ثبت کرد.

در نیمه دوم، پرتغال برای رسیدن به گل برتری تلاش زیادی انجام داد، اما عملکرد منظم و کم‌اشتباه کنگو اجازه نداد شاگردان روبرتو مارتینس به هدف خود برسند. تعویض‌های سرمربی اسپانیایی پرتغال نیز تأثیر تعیین‌کننده‌ای در روند هجومی این تیم نداشت و موقعیت‌های معدود پرتغالی‌ها نیز راهی به دروازه پیدا نکرد.

کنگو نیز روی ضدحملات چند بار دروازه دیگو کاستا را تهدید کرد، اما در نهایت تلاش دو تیم با تساوی یک- یک به پایان رسید تا پرتغال در نخستین گام خود در جام جهانی 2026 متوقف شود. کنگو با این تساوی موفق به کسب نخستین امتیاز خود در تاریخ جام جهانی شد.

عبدالرحمان الجاسم، داور قطری، قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به برناردو سیلوا، نلسون سمدو و توماس آرائوخو از پرتغال و شنسل امبمبا از کنگو کارت زرد نشان داد.

در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های ازبکستان و اکوادور از ساعت 5:30 بامداد فردا (پنجشنبه- به وقت تهران) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

همچنین پدر و مادر دیوگو ژوتا، بازیکن فقید تیم ملی پرتغال و باشگاه لیورپول، با حضور در ورزشگاه هیوستون از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.

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