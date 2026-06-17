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ضربه سنگین فیفا به آفریقای جنوبی؛ زوانه ۳ جلسه محروم شد

ضربه سنگین فیفا به آفریقای جنوبی؛ زوانه ۳ جلسه محروم شد
کد خبر : 1800856
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فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به دلیل اخراج در نخستین بازی جام جهانی، زوانه، بازیکن میانه‌میدان آفریقای جنوبی را به سه بازی محروم کرد.

به گزارش ایلنا، زوانه در بازی افتتاحیه جام جهانی که با شکست ۲ بر صفر مقابل مکزیک به پایان رسید، در دقیقه ۳۸ به دلیل ضربه به صورت آلورادو از زمین بازی اخراج شد. این بازیکن در دقیقه ۶۰ به زمین آمد و تنها ۱۸ دقیقه بعد از ورودش، کارت قرمز دریافت کرد.

داور این دیدار، ویلتون پریرا سامپایو، داور برزیلی بود که در این بازی دو کارت قرمز دیگر نیز صادر کرد. هوگو بروس، سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی، انتقادات شدیدی از تصمیم داور به دلیل اخراج زوانه مطرح کرد و گفت: «اخراج دو بازیکن در نخستین بازی جام جهانی خوشایند نیست. اخراج اول قابل درک است، اما دومی به دلیل مسدود کردن بازیکن مکزیکی توسط بازیکن من بود. این تصمیم داور بود، اما تصمیمی اغراق‌آمیز و باید آن را بپذیریم.»

فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی هنوز می‌تواند به این حکم اعتراض کند، اما اگر محرومیت زوانه تأیید شود، او از مرحله گروهی و حتی از یک بازی احتمالی در مرحله یک‌هشتم نهایی، در صورت صعود تیم، محروم خواهد بود. بنابراین، شماره ۱۱ تیم ملی آفریقای جنوبی تنها در صورت صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی می‌تواند به میدان برگردد.

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