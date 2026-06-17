پیام تسلیت و یادآوری: والدین دیگو ژوتا در بازی پرتغال حضور یافتند

به گزارش ایلنا، والدین دیگو ژوتا، که سال گذشته در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد، به عنوان مهمانان ویژه فدراسیون فوتبال پرتغال در این بازی حاضر شدند. خواکیم و ایزابل سیلوا با اشتیاق به تماشای نخستین بازی تیم ملی کشورشان برابر جمهوری دموکراتیک کنگو نشستند.

دیگو ژوتا که در باشگاه‌های پایه پرتغال رشد کرد، در سن ۲۰ سالگی به اتلتیکو مادرید در اسپانیا پیوست و به یکی از ستاره‌های نسل خود در لیورپول و تیم ملی تبدیل شد. او به دلیل مصدومیت در ناحیه ساق پا نتوانست در جام جهانی ۲۰۲۲ شرکت کند و در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۵ در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. در این حادثه، برادرش، آندره سیلوا، بازیکن تیم پنفی‌ل نیز جان باخت. این دو در یک لامبورگینی در شهر زامورا اسپانیا بودند که خودرو از جاده خارج شده و دچار آتش‌سوزی شد. دیگو ژوتا همسر و سه فرزند به جا گذاشت.

لیورپول در سال ۲۰۲۰ این مهاجم را از ولورهمپتون به قیمت ۴۴.۷ میلیون یورو خرید و او با این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل ۲۴/۲۵، یک جام حذفی و دو جام لیگ انگلیس شد. او در ۱۸۲ بازی برای لیورپول ۶۵ گل به ثمر رساند.

اولین بازی ژوتا برای تیم ملی پرتغال در سال ۲۰۱۹ بود و او در همان سال به همراه کریستیانو رونالدو و دیگر ستاره‌ها قهرمان لیگ ملت‌ها شد. او در مجموع ۱۴ گل در ۴۹ بازی ملی به ثمر رسانده است. پرتغال در گروه K جام جهانی قرار دارد و علاوه بر جمهوری دموکراتیک کنگو، با تیم‌های کلمبیا و ازبکستان نیز رقابت خواهد کرد.

انتهای پیام/