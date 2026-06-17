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هت‌تریک لیونل مسی تنها با ۷ کیلومتر دوندگی!

هت‌تریک لیونل مسی تنها با ۷ کیلومتر دوندگی!
کد خبر : 1800852
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لیونل مسی در پیروزی ۳ بر ۰ آرژانتین مقابل الجزایر با هت‌تریک فوق‌العاده‌اش، بار دیگر توانایی‌هایش را به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا، مسی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ شناخته می‌شود، در این بازی با ثبت رکوردهای جدید و گلزنی در سن ۳۸ سالگی، نشان داد که هنوز هم در اوج خود قرار دارد. او با اشک‌هایی در چشمانش پس از گلزنی، احساسات خود را به نمایش گذاشت و به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی، بار دیگر درخشش خود را ثابت کرد.

اما در این پیروزی، نقش هم‌تیمی‌هایش نیز غیرقابل انکار است. آرژانتین با یک سیستم بازی هوشمندانه که توسط لیونل اسکالونی طراحی شده، به مسی این امکان را می‌دهد که در موقعیت‌های مناسب قرار گیرد. در این سیستم ۴-۳-۳، بازیکنانی مانند لوتارو مارتینز و تیگو آلمادا نه تنها به حمله می‌پردازند، بلکه با ایجاد فضا و مشغول کردن مدافعان حریف، به مسی کمک می‌کنند تا آزادانه بازی کند.

گل اول آرژانتین نمونه‌ای از این همکاری است. آلمادا با توپ‌گیری در فضای داخلی و حرکت لوتارو به سمت دفاع، توجه مدافعان الجزایر را جلب کرده و مسی را در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد. این الگو در طول بازی تکرار شد و به گل سوم نیز منجر شد که با همکاری جولین آلوارز و نیکولاس گونزالس به ثمر رسید.

مسی در این بازی تنها ۶.۸ کیلومتر دوید و ۶۱ درصد از زمان بازی را در حال راه رفتن یا آرام دویدن گذراند، اما با این حال توانست سه گل به ثمر برساند. این موفقیت به وضوح نشان‌دهنده تعهد هم‌تیمی‌هایش به کمک به او برای درخشش بیشتر است.

اسکالونی با ایجاد این درک در تیم، آرژانتین را برای رقابت‌های آینده آماده کرده است؛ درست مانند همکاری بی‌نظیر اعضای گروه بیتلز که با کمک یکدیگر به موفقیت‌های بزرگ دست یافتند.

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