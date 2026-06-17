به گزارش ایلنا، توبی کلارک، هنرمند ۴۰ ساله، «کمی بیش از هشت ساعت و نیم» از زمان خود را صرف خلق این نشان چشمگیر در نزدیکی لوستوفت در سافولک کرد. این سپر که شش متر عرض و نه متر ارتفاع (۱۹.۶ در ۲۹.۵ فوت) دارد، در روز افتتاحیه جام جهانی یعنی ۱۱ ژوئن ساخته شد.

در طراحی این اثر، واژه «انگلستان» با سنگ‌ها حروف‌چینی شده و یک ستاره نیز در بالای آن قرار گرفته است. کلارک در این باره گفت: «همه این‌ها فقط سنگ‌های جمع‌آوری شده از ساحل هستند، من فقط آن‌ها را در سطل‌ها جمع می‌کردم و روی زمین می‌پاشیدم.» این هوادار فوتبال برای پیاده‌سازی طرح خود، ابتدا محوطه را صاف کرد و از یک شبکه نخی به عنوان راهنما بهره برد.

او گفت: «من از زمان کودکی و از وقتی برنامه آرت اتک را تماشا می‌کردم، همیشه می‌خواستم چنین کارهایی انجام دهم. در مورد این کار خاص، من معمولاً هر زمان که بتوانم نشان‌های بزرگ انگلیس را درست می‌کنم. قبلاً نمونه‌های گچی بزرگی را در حیاط خانه انجام داده‌ام. هر زمان که فرصت پیدا کنم، یکی از آن‌ها را خلق می‌کنم.» کلارک که به عنوان نیروی خدماتی و نظافتی فعالیت می‌کند، گفت: «به نظر می‌رسد مردم واقعاً تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.» او ادامه داد: «صحبت‌های زیادی شنیده می‌شود که مردم با دیدن تصاویر تصور می‌کنند این اثر کار هوش مصنوعی است، که من این موضوع را یک تعریف و تمجید بزرگ تلقی می‌کنم.»

ترمیم شاهکار ساحلی پس از تصادف غیرمنتظره در آستانه بازی بزرگ

کلارک که ساکن لوستوفت است، در یک پست در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که یک خودرو در اوایل هفته از روی این اثر هنری ساحلی عبور کرده است. او روز چهارشنبه در این باره گفت که معتقد است این اتفاق تصادفی بوده و او پیش از بازی افتتاحیه انگلیس مقابل کرواسی در ورزشگاه دالاس در چهارشنبه شب، این نشان را ترمیم کرده است. او گفت: «وقتی در محل حضور دارید، به وضوح می‌توانید ببینید که این تنها نقطه دسترسی وسایل نقلیه به ساحل است. هر کسی که از روی آن رد شده، مابقی ماجرا این است که احتمالاً کلید دروازه ورود به ساحل را در اختیار داشته است. بنابراین می‌تواند کار شهرداری، پلیس، آتش‌نشانی یا شاید گارد ساحلی باشد؛ فردی شبیه به این‌ها. من فکر نمی‌کنم این کار عمدی بوده باشد و گمان نمی‌کنم آن‌ها چاره دیگری داشتند. فکر می‌کنم کارم را برای ترمیم آن به شکل شایسته‌ای انجام داده‌ام و از نظر من خوب به نظر می‌رسد.»

کلارک در پاسخ به سوالی درباره شانس انگلیس در این تورنمنت گفت: «بدیهی است که ما جام را به خانه می‌آوریم، در غیر این صورت من وقتم را تلف کرده‌ام.»

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