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رونالدو، دهمین بازیکن چهل‌ساله تاریخ جام جهانی

رونالدو، دهمین بازیکن چهل‌ساله تاریخ جام جهانی
کد خبر : 1800847
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رونالدو در روز چهارشنبه ۴۱ سال و ۱۳۲ روزه شد و به عنوان دهمین بازیکن چهل‌ساله‌ای که در جام جهانی بازی کرده، شناخته می‌شود.

به گزارش ایلنا، رونالدو تنها بازیکنی نیست که در این سن در جام جهانی به میدان رفته است؛ در تاریخ این رقابت‌ها، تنها دروازه‌بانان اسام ال حدری از مصر، فاریید موندراگون از کلمبیا و مهاجم راجر میلا از کامرون نیز در سنین بالاتر بازی کرده‌اند. در این دوره از مسابقات، دروازه‌بانان مانوئل نویر از آلمان و وزینیا از کیپ‌ورد نیز به جمع ده بازیکن مسن‌تر تاریخ جام جهانی پیوسته‌اند.

رونالدو با انگیزه‌ای بالا به دنبال این است که در بازی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، به اولین بازیکنی تبدیل شود که در شش دوره مختلف جام جهانی گلزنی می‌کند. لیونل مسی نیز در پنج جام جهانی حداقل یک گل به ثمر رسانده است، اما در سال ۲۰۱۰ موفق به گلزنی نشد. همچنین، مسی روز سه‌شنبه به عنوان اولین بازیکن تاریخ با حضور در شش جام جهانی شناخته شد، که رونالدو امروز این رکورد را برابر می‌کند.

به نظر می‌رسد که فهرست ده بازیکن مسن‌تر تاریخ جام جهانی در روز چهارشنبه شب دستخوش تغییراتی شود؛ زیرا لوکا مودریچ، بازیکن ۴۰ ساله کرواسی، در بازی مقابل انگلستان به میدان خواهد رفت. در این دوره، پیرترین بازیکن، کریگ گوردون ۴۳ ساله است، اما او به عنوان دروازه‌بان اصلی تیم ملی اسکاتلند شناخته نمی‌شود.

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