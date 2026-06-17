به گزارش ایلنا، یوشوا کیمیش بر این باور است که پس از پیروزی ۷ بر ۱ مقابل کوراسائو، امیدهای آلمان برای قهرمانی در جام جهانی را نمی‌توان تا پیش از پایان مرحله گروهی به طور دقیق ارزیابی کرد. مانشافت در اولین بازی خود در گروه E موفق شد برای چهارمین بار در تاریخ، هفت گل یا بیشتر در یک بازی جام جهانی به ثمر برساند تا با عبور از مجارستان، رکورددار ثبت چنین نتایج پرگلی در تاریخ این تورنمنت شود.

اوضاع برای شاگردان یولیان ناگلزمان کاملاً هم بی‌دردسر پیش نرفت؛ چرا که پس از گلزنی فلیکس انمچا با یک ضربه دقیق در دقیقه ششم، کوراسائو با زدن گل تساوی همگان را شگفت‌زده کرد. شلیک تغییر جهت یافته لیوانو کومننسیا در دقیقه ۲۱ وارد دروازه مانوئل نویر شد تا اولین گل تاریخ کوراسائو در جام جهانی به ثبت برسد؛ این زودهنگام‌ترین گلی است که یک تیم تازه‌وارد در اولین بازی تاریخ خود در جام جهانی از زمان بازی نیجریه مقابل بلغارستان در سال ۱۹۹۴ (که آن هم در دقیقه ۲۱ رخ داد) به ثمر رسانده است.

ضربه سر نیکو اشلوتربک و ضربه پنالتی کای هاورتز باعث شد تا آلمان پیش از پایان نیمه اول به مسیر اصلی خود بازگردد و در ادامه، گل‌های جمال موسیالا، ناتانیل براون، دنیز اونداو و گل دیگری از هاورتز، این پیروزی پرگل را در نیمه دوم تکمیل کرد. آلمان با این آتش‌بازی ۷ تایی و با رسیدن به آمار ۲۳۹ گل، از برزیل (۲۳۸ گل) عبور کرد تا به تنهایی به بهترین خط حمله تاریخ جام جهانی تبدیل شود. با توجه به اینکه کوراسائو کوچک‌ترین کشور تاریخ است که توانسته به جام جهانی صعود کند، برخی از منتقدان معتقدند که غافلگیر شدن آلمان و دریافت گل تساوی، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای برای این تیم است. کیمیش با توجه به بازی‌های سخت‌تر پیش رو مقابل ساحل عاج و اکوادور، موافق است که هنوز برای ارزیابی شانس آن‌ها جهت کسب پنجمین عنوان قهرمانی جهان زود است.

کیمیش در گفتگو با خبرنگاران گفت: «این یک پیروزی قابل انتظار برای ما بود، اما روشی که به دست آمد بسیار مقتدرانه بود. ما دیده‌ایم که پیروزی با چنین نتیجه‌ای همیشه پیش‌بینی‌شده نیست. هر دو تیم دیگر گروه از نظر بدنی بسیار قوی هستند و می‌توانند به خوبی با شرایط کنار بیایند.

ما اولین بازی خود را مقابل حریفی انجام دادیم که قطعاً در سطح کلاس جهانی نبود. اکنون چالش‌هایی در پیش داریم که می‌توانیم ببینیم در چه جایگاهی قرار داریم. ما کیفیت بالایی برای ضربه زدن به رقبایمان داریم، اما باید روی ثبات تیمی کار کنیم و گل‌های دریافتی خود را حتی در مواجهه با حریفان کوچک کاهش دهیم. بگذارید دو مسابقه بعدی را انجام دهیم و آن وقت همه کارشناسان می‌توانند بهتر ارزیابی کنند که ما در چه سطحی هستیم. ما اکنون ۱۰ بازی متوالی را با پیروزی پشت سر گذاشته‌ایم و این حس را دارم که در مسیر درستی قرار داریم.»

تیم ملی آلمان روز شنبه در تورنتو به مصاف ساحل عاج خواهد رفت که آن‌ها نیز ۳ امتیاز اول را کسب کرده‌اند و سپس پنج روز بعد، برای رویارویی با اکوادور راهی نیوجرسی خواهد شد.

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