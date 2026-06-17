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رونالدو، پیرترین بازیکن تاریخ جام جهانی

رونالدو، پیرترین بازیکن تاریخ جام جهانی
کد خبر : 1800845
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کریستیانو رونالدو با قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶، به پیرترین بازیکن تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، رونالدو در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۳) در ورزشگاه هیوستون واقع در تگزاس ایالات متحده برگزار می‌شود، به میدان خواهد رفت. این بازی به وقت ایران ساعت ۱۹:۰۰ آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به جام جهانی ۲۰۲۶ به صفحه ویژه این رقابت‌ها مراجعه کنند. در این صفحه، برنامه بازی‌ها، نتایج، جدول گروه‌ها، آمار و سایر اخبار مرتبط با این تورنمنت ارائه شده است.

راهنمای جام جهانی فوتبال اینترنشنال نیز شامل اطلاعاتی درباره تمامی تیم‌های شرکت‌کننده و نکاتی برای برنده شدن در پیش‌بینی‌های جام جهانی است. همچنین، علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از پیشنهاد ویژه این رسانه، به عضویت VI PRO درآیند و از تحلیل‌های ۲۴ ساعته این رقابت‌ها بهره‌مند شوند.

 

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