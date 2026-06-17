رونالدو، پیرترین بازیکن تاریخ جام جهانی

به گزارش ایلنا، رونالدو در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۳) در ورزشگاه هیوستون واقع در تگزاس ایالات متحده برگزار می‌شود، به میدان خواهد رفت. این بازی به وقت ایران ساعت ۱۹:۰۰ آغاز می‌شود.

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راهنمای جام جهانی فوتبال اینترنشنال نیز شامل اطلاعاتی درباره تمامی تیم‌های شرکت‌کننده و نکاتی برای برنده شدن در پیش‌بینی‌های جام جهانی است. همچنین، علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از پیشنهاد ویژه این رسانه، به عضویت VI PRO درآیند و از تحلیل‌های ۲۴ ساعته این رقابت‌ها بهره‌مند شوند.

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