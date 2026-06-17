رونالدو، پیرترین بازیکن تاریخ جام جهانی
کریستیانو رونالدو با قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶، به پیرترین بازیکن تاریخ این رقابتها تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، رونالدو در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۳) در ورزشگاه هیوستون واقع در تگزاس ایالات متحده برگزار میشود، به میدان خواهد رفت. این بازی به وقت ایران ساعت ۱۹:۰۰ آغاز میشود.
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