سریال مستندنادال؛ انتخاب لیونل مسی پس از درخشش در جام جهانی
لیونل مسی در پی درخشش خود در بازی مقابل الجزایر، از تماشای سریال مستند رافا نادال و احساس نزدیکی خود به این تنیسور بزرگ صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی در مصاحبهای پس از ثبت هتتریک در نخستین بازی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که به تماشای مستند رافا نادال پرداخته و با او احساس نزدیکی میکند. مسی در این باره گفت: "من عاشق فوتبال هستم. این ورزش از کودکی برای من یک علاقه بزرگ بوده و وقتی در شرایط خوبی هستم، تمام تلاشم را میکنم." او همچنین افزود: "ما در حال تماشای سریال رافا نادال هستیم و احساس میکنم که در این زمینه بسیار شبیه به هم هستیم. همیشه میخواهم بهترین عملکرد را داشته باشم و احساس خوبی داشته باشم."
این اظهارات مسی به سرعت در رسانهها منتشر شد و توجهها را به سریال مستند نادال جلب کرد. این مستند که با عنوان "رافا" و به تهیهکنندگی نتفلیکس در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۳ منتشر شد، شامل چهار قسمت یک ساعته است و به بررسی فرآیند تصمیمگیری نادال برای بازنشستگی از تنیس حرفهای میپردازد.
این مستند فراتر از خلاصههای معمولی از حرکات دیدنی و تاریخچه حرفهای نادال است و بر جنبههای روانشناختی، فشار جسمی و جنبههای انسانی زندگی او تمرکز دارد. نادال در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ از دنیای تنیس خداحافظی کرد و در آخرین مسابقه خود در ۱۹ نوامبر همان سال، به عنوان یکی از بزرگترین تنیسورهای تاریخ با ۹۲ عنوان قهرمانی و ۲۲ گرند اسلم از دنیای ورزش رفت.
در هر قسمت از این مستند، تلاشهای جسمی و ذهنی نادال، دردهای مزمن و ساعتهای بیپایان ریکاوری که او برای آماده شدن برای یک وداع باشکوه تحمل کرده، به تصویر کشیده میشود. همچنین، نظرات راجر فدرر و نواک جوکوویچ، رقبای بزرگ او، و همچنین خانواده و تیم پزشکیاش در مورد چالشهایی که نادال با آنها مواجه بود، ارائه میشود.
مسی با اشاره به شباهتهایش با نادال، به نوع نگاه و احساس هر یک نسبت به ورزش اشاره کرد. به عنوان مثال، نادال در مستند میگوید که از کودکی به "چیزهای دشوار" علاقهمند بوده و این به دلیل تربیت او توسط عمویش، تونی نادال، بوده است. این رویکرد به مواجهه با چالشها و تلاش برای رسیدن به حداکثر توانایی، در هر دو ورزشکار مشهود است.
تونی نادال در این مستند میگوید: "هرگز به رافائل نگفتم که این کار آسان خواهد بود، اما او به تحمل درد عادت کرده است." این جمله به خوبی با روحیه نادال و مسی که هر دو با چالشهای ورزشی و مصدومیتهای خود مواجه شدهاند، همخوانی دارد.
مسی همچنین در تلاش برای دستیابی به قهرمانی در جام جهانی، که بزرگترین آرزوی اوست، با چالشهای مشابهی روبرو بوده است. او چهار بار در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در این رقابتها شرکت کرد و سرانجام در سال ۲۰۲۲ در قطر به قهرمانی رسید. اکنون، در سن ۳۸ سالگی، او در حال رقابت برای ششمین بار در این تورنمنت است که رکوردی بینظیر برای یک فوتبالیست به شمار میرود.