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قهرمانی در دستان چیکی تاپیا: جشن پیروزی با توپ سه‌گله مسی

قهرمانی در دستان چیکی تاپیا: جشن پیروزی با توپ سه‌گله مسی
کد خبر : 1800843
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چیکی تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، با انتشار یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی، پیروزی تیم ملی کشورش در آغاز مسابقات جام جهانی را جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، کلودیو چیکی تاپیا با ابراز شادی از شروع موفقیت‌آمیز تیم ملی آرژانتین در جام جهانی، پس از پیروزی ۳-۰ مقابل الجزایر، به نمایش فوق‌العاده لیونل مسی که سه گل به ثمر رساند، اشاره کرد. رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین در پیامی طولانی در شبکه‌های اجتماعی، به سطح بالای تیم و استمرار درخشش کاپیتان آرژانتینی تاکید کرد.

او در این پیام نوشت: "در کنار این تیم بزرگ پر از استعدادها و بهترین بازیکن جهان هستیم. ضمناً، بله، این توپ گل‌های سه‌گانه شماره ۱۰ و عینک است، زیرا رئیس قهرمان جهان هر چیزی که بخواهد می‌پوشد."

در ادامه، تاپیا در یک پست دیگر، آغاز مسیر جهانی را نیز یادآور شد و افزود: "دفاع از عنوان قهرمانی آغاز شد. بازی فوق‌العاده‌ای از تمام تیم و سه امتیاز اولیه در دست داریم. بیشتر از همیشه کنار هم هستیم." او همچنین ۲۰۰ بازی مسی با پیراهن آرژانتین را جشن گرفت و گفت: "چه خوش‌شانس هستیم که می‌توانیم همچنان تو را با زیباترین پیراهن دنیا ببینیم، کاپیتان لئو."

مسی با هت‌تریک تاریخی خود، ستاره میدان در برابر الجزایر بود. او در نیمه اول با شوتی از راه دور گل اول را به ثمر رساند و در نیمه دوم با یک گل دیگر که پس از همکاری با الکسیس مک آلیستر به دست آمد، برتری را افزایش داد و در نهایت با یک شوت چپ پای دقیق، نتیجه را به ۳-۰ رساند.

با این نتیجه، تیم ملی تحت هدایت لیونل اسکالونی با شروعی قدرتمند وارد مسابقات جام جهانی شد و در نیمه دوم بازی کنترل خوبی بر میدان داشت. این آغاز ایده‌آل، سه امتیاز اولیه و نمایشی امیدوارکننده را به ارمغان آورد، با مسی که از دقیقه اول بازی ریتم را در دست داشت و به عنوان بزرگ‌ترین امید تیم در شروع این تورنمنت شناخته می‌شد.

تیم ملی آرژانتین ادامه مسابقات خود در مرحله گروهی را با رویارویی با اتریش در روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ساعت ۱۴:۰۰ به وقت آرژانتین آغاز خواهد کرد و در نهایت در روز شنبه ۲۷ ژوئن ساعت ۲۳:۰۰ به مصاف اردن خواهد رفت.

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