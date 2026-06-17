بازداشت الی واهی، مهاجم ساحل عاج، پیش از آغاز جام جهانی
الی واهی، مهاجم ۲۳ ساله تیم ملی ساحل عاج که در حال حاضر در حال شرکت در جام جهانی است، به اتهام ارتکاب جرائم مرتبط با تبانی بازداشت شد.
به گزارش ایلنا، این مهاجم جوان که در بازی نخست تیمش برابر اکوادور به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت، در حال حاضر تحت تحقیقات قرار دارد. این تحقیقات به بررسی این موضوع میپردازد که آیا او در تاریخ ۲۷ اردیبهشت با پیراهن نیس در برابر متز به عمد کارت زرد دریافت کرده است یا خیر.
وی در تاریخ ۸ خرداد به دلیل عملکرد درخشانش با زدن دو گل در پیروزی نیس برابر سناتین که این تیم را در لیگ ۱ فرانسه حفظ کرد، توسط پلیس فرانسه بازداشت شد.