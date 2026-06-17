به گزارش ایلنا، این مسابقات از ۲۰ تا ۲۴ ژوئن در مجموعه ورزشی تات‌نفت آرنا و در قالب رقابت‌های ۳ در برابر ۳ (3×3) برگزار می‌شود و تیم‌هایی از کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، ازبکستان و قطر در آن به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم ملی بانوان ایران در گروه بانوان با تیم‌های چین ، جمهوری تاتارستان و روسیه هم‌گروه شده است.

همچنین در بخش آقایان، تیم ملی ایران در دسته یک این رقابت‌ها با تیم‌های قطر و روسیه هم‌گروه شده است. در سوی دیگر، رقابت‌های تیم‌های قرقیزستان ، قزاقستان و ازبکستان برگزار خواهد شد.

ملی‌پوشان کشورمان پس از حضور در کازان، تمرینات نهایی خود را پیش از آغاز مسابقات برگزار خواهند کرد و آماده رقابت با حریفان خود در این رویداد بین‌المللی خواهند شد.

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