تیمهای ملی هاکی روی یخ ایران راهی جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶ میشوند
کاروان هاکی روی یخ ایران متشکل از تیمهای ملی بانوان و آقایان بامداد پنجشنبه تهران را به مقصد کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه ترک خواهد کرد تا در چهارمین دوره رقابتهای بینالمللی جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶ حضور یابد.
به گزارش ایلنا، این مسابقات از ۲۰ تا ۲۴ ژوئن در مجموعه ورزشی تاتنفت آرنا و در قالب رقابتهای ۳ در برابر ۳ (3×3) برگزار میشود و تیمهایی از کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، ازبکستان و قطر در آن به رقابت خواهند پرداخت.
بر اساس قرعهکشی انجام شده، تیم ملی بانوان ایران در گروه بانوان با تیمهای چین ، جمهوری تاتارستان و روسیه همگروه شده است.
همچنین در بخش آقایان، تیم ملی ایران در دسته یک این رقابتها با تیمهای قطر و روسیه همگروه شده است. در سوی دیگر، رقابتهای تیمهای قرقیزستان ، قزاقستان و ازبکستان برگزار خواهد شد.
ملیپوشان کشورمان پس از حضور در کازان، تمرینات نهایی خود را پیش از آغاز مسابقات برگزار خواهند کرد و آماده رقابت با حریفان خود در این رویداد بینالمللی خواهند شد.