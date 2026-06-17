اختصاصی/ شوک بزرگ: پایان همکاری پرسپولیس با اوسمار
باشگاه پرسپولیس به زودی به همکاری خود با اوسمار ویهرا پایان خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اوسمار ویهرا در بازگشت دوباره به نیمکت پرسپولیس موفق نشد انتظارات را برآورده کند و هرچند که لیگ نیمهکاره باقی مانده اما آنها با حضور در جایگاه ششم، به شدت تحت فشار هستند.
موضوعی که باعث شد تا سهمیه آسیاییشان نیز به خطر بیوفتد و احتمالا این تیم طی دومین فصل پیاپی نیز شاهد حضور دیگر نمایندگان ایران در این رقابتها باشد.
باشگاه پرسپولیس که بعد از نتایج نامناسب ابتدای فصل خود تصمیم به عقد قرارداد با اوسمار ویهرا گرفته بود تا با تکیه بر تجربه قهرمانی با این سرمربی برزیلی، امیدوار به تکرار این اتفاق باشد، در نهایت به خواسته خود نرسید تا اکنون بحث قطع همکاری طرفین کاملا جدی دنبال شود.
اوسمار که با پایان جنگ و آتش بس بار دیگر به ایران بازگشته و تمرینات این تیم را دنبال میکند، امیدوار است رای کمیته استناف به شکلی باشد که آنها در تورنمنت سه جانبه با حضور گلگهر و چادرملو سهمیه آسیایی را دریافت کنند.
با این حال پیگیریها نشان میدهد در صورت پایان یافتن فصل، پرسپولیس به همکاری خود با این مربی پایان میدهد و مذاکرات جدی برای انتخاب جانشین وی نیز به نتیجه رسیده است.
در قرارداد اوسمار بندی وجود دارد که در صورت قهرمانی با پرسپولیس این همکاری برای فصل آتی تمدید میشد اما اکنون که دست سرخها از کسب جام کوتاه مانده و فاصله امتیازی و هفتههای باقی مانده، (ولو در صورت احتمال کم شروع دوباره مسابقات) به شکلی است که جبران آن غیرممکن به نظر میرسد، این همکاری پایان یافته و به زودی این موضوع نهایی خواهد شد و پرسپولیس با سرمربی جدید و کارنامه دار خود در فصل جدید کار را استارت خواهد زد.