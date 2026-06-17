به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلی‌گنجی در جریان تمرین عصر امروز سرخ‌پوشان از ناحیه انگشت دست دچار مصدومیت شد.

پس از بروز این آسیب‌دیدگی، کادر پزشکی پرسپولیس اقدامات اولیه درمانی را روی این بازیکن انجام داد و سپس او برای انجام تصویربرداری و بررسی دقیق میزان مصدومیت به بیمارستان منتقل شد.

قرار است پس از مشخص شدن نتایج معاینات و تصاویر پزشکی، روند درمانی و اقدامات لازم برای مدافع پرسپولیس تعیین شود.

تمرین امروز پرسپولیس از ساعت ۱۸ در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی برگزار شد و شاگردان اوسمار ویرا برنامه‌های آماده‌سازی خود را پیگیری کردند.

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