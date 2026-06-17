وداع باشکوه مهندس کروات با ویترین جهانی

به گزارش ایلنا، شمارش معکوس برای لوکا مودریچ آغاز شده است. این ستاره کروات آخرین روزهای دوران حرفه‌ای خود را با انجام کاری که بیش از هر چیز عاشقش است سپری می‌کند: رقابت در بالاترین سطح. او با هدف رسیدن به اوج آمادگی برای جام جهانی به میلان پیوست تا در آخرین تورنمنت بزرگ دوران ورزشی موفقش درخشان ظاهر شود. او به این هدف دست یافته و امروز جشن آخرین رقص او آغاز می‌شود؛ جایی که تیم ملی انگلیس در ورزشگاه مت‌لایف انتظار او را می‌کشد. حریفی سرسخت که عیار و انگیزه تیم در حال بازسازی کرواسی را محک خواهد زد.

مودریچ یک افسانه زنده است؛ قلب تپنده و روح ملت بالکان که در سال ۲۰۱۸ پس از هدایت تیمش به فینال جام جهانی (جایی که در نهایت فرانسه قهرمان شد) به اوج قله‌های موفقیت رسید. این شاهکار برای او جایزه توپ طلا را به ارمغان آورد. اکنون و پس از نزدیک به یک دهه، مردی از زادار با حس رهایی و شاید با آرزوی رسیدن به فینالی دیگر از فوتبال خداحافظی خواهد کرد؛ مأموریتی دشوار، اما نه غیرممکن.

از آن تیم رویایی کرواسی تقریباً چیزی باقی نمانده و تنها یک باسابقه دیگر یعنی ایوان پریشیچ در کنار اوست که او نیز در سال‌های پایانی فوتبال خود قرار دارد. امروز آن‌ها تیمی در حال بازسازی هستند که در کنار ستاره‌های تثبیت‌شده‌ای چون یوشکو گواردیول و آنته بودیمیر، اسکواد بزرگی از جوانان آینده‌دار نظیر لوکا ووشکوویچ، مارتین باتورینا و پتار سوچیچ را در اختیار دارند.

پاسخ محکم توخل به منتقدان با نسل طلایی سه‌شیرها

در سوی مقابل، شکار سه‌شیرها آغاز می‌شود. انگلیس بازی‌های خود در جام جهانی را با هدف از بین بردن تردیدها و خاموش کردن صدای انتقاداتی آغاز می‌کند که پیرامون این اسکواد پرحاشیه در رسانه‌ها جریان دارد. این کار اصلاً آسان نخواهد بود، اما اگر یک نفر راه انجامش را بلد باشد، او توماس توخل است و انتظارات بسیار بالایی از او می‌رود. او مجموعه بزرگ و بااستعدادی را در اختیار دارد که به نوعی بهترین نسل تاریخ فوتبال انگلیس به شمار می‌رود، هرچند که برخی از ستاره‌های بزرگ را از لیست خود خط زده است.

تقابل جذاب جود بلینگام با میراث مهندس کروات

توخل برای این تورنمنت روی نام فیل فودن (بازیکن کلیدی یورو)، کول پالمر و ترنت الکساندر آرنولد خط قرمز کشید؛ سه ستاره‌ای که تا پیش از این ارکان اصلی تیم بریتانیا بودند، اما پس از پشت سر گذاشتن فصل‌هایی ضعیف و کم‌فروغ در تیم‌های منچسترسیتی، چلسی و رئال مادرید، با تصمیم سرمربی آلمانی در خانه ماندند. الکساندر آرنولد حتی پس از مصدومیت تینو لیورامنتو نیز دوباره توسط مربی آلمانی نادیده گرفته شد تا در نهایت تروه چالوبا جایگزین او شود. اکنون با غیبت این مهره‌ها، دیگران باید نقش پررنگ‌تری را در زمین بر عهده بگیرند. حالا زمان درخشش جود بلینگام است؛ وارث به حق مودریچ در رئال مادرید و در عرصه بین‌المللی. تنور جام جهانی در حال داغ شدن است و مودریچ در میانه میدان انتظار بکام کوچک را می‌کشد.

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