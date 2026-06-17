هالند با دبل ترسناک پا جای پای امباپه و مسی گذاشت

به گزارش ایلنا، استاله سولباکن، سرمربی نروژ، پس از پیروزی ۴ بر ۱ مقابل عراق اعلام کرد ارلینگ هالند با به ثمر رساندن دو گل در اولین بازی خود در جام جهانی ثابت کرد که هیچ صحنه‌ای برای او بیش از حد بزرگ نیست. هالند پیش از سوت پایان نیمه اول دو بار دروازه حریف را باز کرد تا نروژ بازگشت خود به معتبرترین تورنمنت فیفا را پس از آخرین حضورش در سال ۱۹۹۸، با یک برد قاطع جشن بگیرد.

مهاجم منچسترسیتی اکنون نخستین بازیکن تاریخ فوتبال نروژ است که موفق شده در یک مسابقه جام جهانی بیش از یک گل به ثمر برساند؛ او همچنین آمار فوق‌العاده گلزنی در تمامی ۱۱ بازی رسمی و رقابتی اخیر ملی خود را ثبت کرده است. هالند در ۱۷ بازی از ۲۰ دیدار رسمی اخیرش برای نروژ حداقل یک بار گلزنی کرده و در هر یک از ۵ بازی گذشته خود موفق به ثبت چند گل شده است؛ مضاف بر اینکه او در مرحله مقدماتی جام جهانی نیز آمار شگفت‌انگیز ۱۶ گل را به نام خود کرده بود.

سولباکن در پاسخ به سوالی درباره تأثیرگذاری هالند پس از برد روز سه‌شنبه گفت: «می‌توانید ببینید که او در حد و اندازه‌های این رویداد ظاهر شد، این بازی برای او بزرگ نبود. من قبل از مسابقه حس خوبی داشتم، آخرین جلسه تمرینی ما بسیار خوب بود. این احساس را داشتم که او امروز کار را برای ما درمی‌آورد.»

هالند با این دبل از همین حالا در کنار شتیل رکدال به عنوان بهترین گلزن تاریخ نروژ در جام جهانی قرار گرفته است، آن هم در شرایطی که بازی‌های گروه I مقابل سنگال و فرانسه هنوز در پیش است. هالند بر این باور است که باید کارهای بیشتری انجام دهد تا خود را به عنوان برجسته‌ترین مهاجم جهان به اثبات برساند، چرا که او در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در سطح باشگاهی گل‌های کمتری نسبت به هری کین در بایرن مونیخ و کیلیان امباپه در رئال مادرید به ثمر رسانده است.

هالند در پاسخ به این سوال که آیا خود را بهترین مهاجم دنیا می‌داند یا خیر، به خبرنگاران گفت: «من می‌گویم که جزو نفرات برتر هستم، اما فکر نمی‌کنم در این فصل بیشترین گل را زده باشم، بنابراین از نظر آماری نه. کین و امباپه گل‌های بیشتری نسبت به من به ثمر رساندند و این واقعیت است. ماجرا درباره ادامه دادن است و اینکه بیش از حد فکر نکنید. در این مرحله شرایط سخت است. اما من روی بازی بعدی تمرکز خواهم کرد و البته خوشحال خواهم بود. اما در عین حال، آرامش خودم را حفظ می‌کنم.»

نروژ پدیده جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد شد

تیم ملی نروژ پیش از این در ۱۲ تلاش خود، هرگز موفق نشده بود سه گل یا بیشتر در یک مسابقه جام جهانی یا یورو به ثمر برساند، اما اکنون با رهبری هالند در خط حمله، گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی عراق، انتظار دارد که آن‌ها در این تورنمنت عملکرد بسیار خوبی داشته باشند.

آرنولد درباره هالند گفت: «او واقعاً یک شماره ۹ شگفت‌انگیز است. ما در بخش زیادی از مسابقه به خوبی با او مقابله کردیم، اما در نهایت، او یک مهاجم درجه یک است. من در سوت پایان بازی به او گفتم: تو یکی از بهترین شماره نُه‌هایی هستی که تا به حال دیده‌ام. او بسیار قوی، بسیار سریع و کاملاً بی‌رحم است. نروژ با تیمی که در اختیار دارد می‌تواند افراد زیادی را شگفت‌زده کند. آن‌ها می‌توانند تا مراحل پایانی بالا بروند.»

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